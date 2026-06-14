В Албании планируют задержать около 20 человек по делу, связанному с курортным проектом зятя Трампа

Албанские прокуроры подали ходатайство об аресте 20 человек по подозрению в наркоторговле и отмывании денег; по данным СМИ, некоторые из них могут иметь связи с курортным проектом на побережье Адриатического моря, который строится фирмой зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK) сообщила, что расследование дела о международном незаконном обороте кокаина выявило причастность нескольких лиц к "операциям, которые, как подозревается, имели целью скрыть происхождение активов и интегрировать незаконные доходы в официальную экономику".

SPAK сообщила, что обратилась в суд с просьбой выдать ордера на арест 20 человек. По состоянию на субботу были арестованы только четверо из них.

В заявлении указано, что суды вынесли решение о предварительном аресте "нескольких активов, связанных с договорами купли-продажи". Фигуранты дела обозначены только инициалами А.Ш., Ф.С. и Б.С. Также упоминается компания "A...L...D... Sh.a.". СМИ сообщают, что это может быть компания Albania Land Development (ALD).

По словам прокуроров, часть подозрительных инвестиций связана с недвижимостью и строительными проектами в Тиране, Паласе, Химаре и других прибрежных районах.

"Сумма, на которую наложен предварительный арест, превышает 128,4 млн евро", – говорится в сообщении.

Согласно открытым документам из албанского реестра предприятий, с которыми ознакомилось агентство AFP, компания приобрела в Звернеце крупные земельные участки, которые, судя по всему, фигурируют в туристическом проекте Кушнера.

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