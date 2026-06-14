Сибига поблагодарил Британию за перехват судна из российского «теневого флота»

$44.9351.84
ukenru
09:15 • 6470 просмотра
Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — ЗеленскийPhotoVideo
Эксклюзив
08:31 • 13158 просмотра
Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей
Эксклюзив
07:33 • 12857 просмотра
Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентовPhoto
13 июня, 16:15 • 28088 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
13 июня, 15:55 • 51877 просмотра
Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters
13 июня, 13:50 • 58708 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины
13 июня, 10:23 • 51364 просмотра
ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в КрымуVideo
13 июня, 09:17 • 50383 просмотра
США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT
12 июня, 18:12 • 45692 просмотра
МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов
12 июня, 17:39 • 65192 просмотра
ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.7м/с
65%
742мм
Популярные новости
Топливный кризис в рф - в москве и санкт-петербурге ограничили продажу горючего14 июня, 01:58 • 9438 просмотра
В Албании снесли ограждения на строительстве курорта, связанного с зятем Трампа14 июня, 02:31 • 12377 просмотра
Из-за вражеских атак в Сумской области погибли два человека и четверо раненыPhoto14 июня, 04:29 • 12723 просмотра
США и Иран планируют в воскресенье дистанционно заключить мирное соглашение — СМИ14 июня, 05:12 • 6436 просмотра
В России после атаки дронов загорелся один из крупнейших химкомбинатовVideo06:24 • 10664 просмотра
публикации
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 36601 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 58708 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 39449 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 48452 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 56303 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Андрей Сибига
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Крым
Иран
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 36176 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 37810 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 45368 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 99958 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 84327 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
The Washington Post

Сибига поблагодарил Британию за перехват судна из российского «теневого флота»

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Вооруженные силы Британии перехватили в Ла-Манше российское судно, перевозившее нефть в обход санкций. Андрей Сибига поблагодарил за удар по доходам агрессора.

Сибига поблагодарил Британию за перехват судна из российского «теневого флота»

Британские военные перехватили в Ла-Манше одно из судов российского "теневого флота", которое использовалось для перевозки российской нефти и газа в обход санкций. Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сообщении в соцсети Х. Он поблагодарил Великобританию за действия и призвал продолжать давление на россию, передает УНН.

Детали

Об операции сообщила в соцсети Х министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер.

"Прошлой ночью наши вооруженные силы перехватили один из санкционных кораблей России в Ла-Манше в рамках работы Великобритании, направленной на прекращение поступлений, финансирующих ракеты, беспилотники и постоянные бомбардировки украинских городов. Эти незаконные корабли существуют для перевозки санкционной российской нефти и газа по всему миру, чтобы обеспечить поступление денег в военную машину Путина. Мы принимаем меры против этой незаконной деятельности в наших водах. Благодарим наши вооруженные силы и NCA за их работу по перехвату этого судна", – заявила чиновница.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Великобританию за принятые меры и подчеркнул важность борьбы с российским "теневым флотом".

"Благодарю за лидерство и решительные действия Великобритании. Теневой флот России является инструментом войны. Каждое такое остановленное судно означает меньше денег для российской военной машины. Прекращение этих доходов помогает снизить способность России финансировать ракетные атаки и атаки беспилотников против украинских городов. Мы должны продолжать усиливать давление и закрывать каждую лазейку, которая позволяет России финансировать свою агрессию", – подчеркнул Сибига.

Напомним

Более половины теневого флота рф корродирует и угрожает экологической катастрофой. Судам более 20 лет, они не имеют страховки и надлежащего обслуживания и должны быть утилизированы.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Великобритания