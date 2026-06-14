Сибига поблагодарил Британию за перехват судна из российского «теневого флота»

Британские военные перехватили в Ла-Манше одно из судов российского "теневого флота", которое использовалось для перевозки российской нефти и газа в обход санкций. Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сообщении в соцсети Х. Он поблагодарил Великобританию за действия и призвал продолжать давление на россию, передает УНН.

Детали

Об операции сообщила в соцсети Х министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер.

"Прошлой ночью наши вооруженные силы перехватили один из санкционных кораблей России в Ла-Манше в рамках работы Великобритании, направленной на прекращение поступлений, финансирующих ракеты, беспилотники и постоянные бомбардировки украинских городов. Эти незаконные корабли существуют для перевозки санкционной российской нефти и газа по всему миру, чтобы обеспечить поступление денег в военную машину Путина. Мы принимаем меры против этой незаконной деятельности в наших водах. Благодарим наши вооруженные силы и NCA за их работу по перехвату этого судна", – заявила чиновница.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Великобританию за принятые меры и подчеркнул важность борьбы с российским "теневым флотом".

"Благодарю за лидерство и решительные действия Великобритании. Теневой флот России является инструментом войны. Каждое такое остановленное судно означает меньше денег для российской военной машины. Прекращение этих доходов помогает снизить способность России финансировать ракетные атаки и атаки беспилотников против украинских городов. Мы должны продолжать усиливать давление и закрывать каждую лазейку, которая позволяет России финансировать свою агрессию", – подчеркнул Сибига.

Напомним

Более половины теневого флота рф корродирует и угрожает экологической катастрофой. Судам более 20 лет, они не имеют страховки и надлежащего обслуживания и должны быть утилизированы.