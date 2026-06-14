Сенатор от оккупированной части Запорожской области и бывший глава "роскосмоса" дмитрий рогозин предложил минировать танкеры "теневого флота", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями — сразу одумаются", — так на сегодняшнее задержание Великобританией танкера российского "теневого флота" Smyrtos отреагировал рогозин.

По его мнению, взрывные устройства следует приводить в действие "при поступлении соответствующей команды" — например, в случае принудительного захода судна в иностранный порт или отклонения от маршрута.

Действия Великобритании по перехвату судна он сравнил с практикой 16-17 веков, когда английская корона выдавала частным кораблям разрешения на захват судов противника. По словам рогозина, Лондон и сейчас использует "пиратство" в политических и экономических интересах.

Сибига поблагодарил Британию за перехват судна из российского «теневого флота»

Напомним

Британские военные в воскресенье перехватили танкер "теневого флота" России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш.