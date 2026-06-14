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В рф предлагают минировать танкеры "теневого флота"

Киев • УНН

 • 1720 просмотра

Рогозин призвал минировать танкеры теневого флота для подрыва при захвате. Это его реакция на задержание Британией российского судна в Ла-Манше.

В рф предлагают минировать танкеры "теневого флота"

Сенатор от оккупированной части Запорожской области и бывший глава "роскосмоса" дмитрий рогозин предложил минировать танкеры "теневого флота", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями — сразу одумаются", — так на сегодняшнее задержание Великобританией танкера российского "теневого флота" Smyrtos отреагировал рогозин.

По его мнению, взрывные устройства следует приводить в действие "при поступлении соответствующей команды" — например, в случае принудительного захода судна в иностранный порт или отклонения от маршрута.

Действия Великобритании по перехвату судна он сравнил с практикой 16-17 веков, когда английская корона выдавала частным кораблям разрешения на захват судов противника. По словам рогозина, Лондон и сейчас использует "пиратство" в политических и экономических интересах.

Сибига поблагодарил Британию за перехват судна из российского «теневого флота»14.06.26, 13:48 • 3262 просмотра

Напомним

Британские военные в воскресенье перехватили танкер "теневого флота" России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш.

Антонина Туманова

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