Оккупанты совершили более 40 атак на фронте, активно действуют на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток враг совершил 44 атаки, наиболее активно действуя на трех направлениях. Оккупанты обстреливают приграничье и пытаются прорвать оборону ВСУ.
С начала суток агрессор 44 раза атаковал позиции Сил обороны. Активнее всего действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренек, Уланово, Нескучное, Рогозное, Будки, Потаповка, Бунякино, Лужки, Безсаловка, Старая Гута, Казачье, Атинское, Суходол, Бачевск, Харьковка, Малушино, Гаврилова Слобода; в Черниговской области – Сеньковка, Клюсы
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Захватчики нанесли три авиаудара с применением шести управляемых авиационных бомб, а также совершили 24 обстрела, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Купянском направлении наши защитники пресекли одну попытку врага продвинуться вперед в сторону Куриловки.
На Лиманском направлении украинские воины отражали десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Озерного, Лимана, Дибровы и в районе Ямполя.
На Славянском направлении Силы обороны успешно пресекли пять попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.
На Константиновском направлении наши защитники отражали семь атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Степановка. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты девять раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районе населенного пункта Удачное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Дорожное.
На Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали одиннадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе и в сторону Гуляйпольского, Горького, Верхней Терсы, Железнодорожного, Воздвижевки, Чаривного.
На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
Генштаб обновил данные о потерях рф: минус 1440 солдат и 2132 дрона14.06.26, 07:47 • 3610 просмотров