Украинские каноистки стали чемпионками Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров
Киев • УНН
Лузан и Рыбачок завоевали золото ЧЕ-2026 в каноэ-двойке на 500 метров. Это их третья совместная победа в этой дисциплине на чемпионатах Европы.
Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали золото чемпионата Европы-2026 в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Соревнования прошли в португальском Монтемор-у-Велью. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальная олимпийская сборная Украины, передает УНН.
В последний соревновательный день континентального первенства в португальском Монтемор-у-Велью на подиум взошли украинские каноистки — Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок! Девушки завоевали "золото" в своей профильной дисциплине — в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, в которой они являются двукратными серебряными призерами Олимпийских игр
В финале спортсменки финишировали первыми с результатом 2:00.787, опередив соперниц из Венгрии (+1.720) и Испании (+2.920).
По имеющимся данным, для Людмилы и Анастасии это уже пятая совместная награда на континентальных первенствах и третья высшей пробы именно в этой дисциплине. В целом для Лузан это 16-я медаль в рамках чемпионатов Европы (8 , 6 , 2 ), для Рыбачок — 5-я (4 , 1 )
Заметим, что украинский тандем Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок в этом году вернулся к совместным выступлениям на международной арене после декретного отпуска Анастасии. Поздравляем спортсменок и тренерский штаб с победой!
Напомним
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