Украинские каноистки стали чемпионками Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали золото чемпионата Европы-2026 в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Соревнования прошли в португальском Монтемор-у-Велью. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальная олимпийская сборная Украины, передает УНН.

В последний соревновательный день континентального первенства в португальском Монтемор-у-Велью на подиум взошли украинские каноистки — Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок! Девушки завоевали "золото" в своей профильной дисциплине — в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, в которой они являются двукратными серебряными призерами Олимпийских игр

В финале спортсменки финишировали первыми с результатом 2:00.787, опередив соперниц из Венгрии (+1.720) и Испании (+2.920).

По имеющимся данным, для Людмилы и Анастасии это уже пятая совместная награда на континентальных первенствах и третья высшей пробы именно в этой дисциплине. В целом для Лузан это 16-я медаль в рамках чемпионатов Европы (8 , 6 , 2 ), для Рыбачок — 5-я (4 , 1 )

Заметим, что украинский тандем Людмилы Лузан и Анастасии Рыбачок в этом году вернулся к совместным выступлениям на международной арене после декретного отпуска Анастасии. Поздравляем спортсменок и тренерский штаб с победой!