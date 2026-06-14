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российских студентов вербуют в операторы БПЛА прямо во время онлайн-лекций - ЦПД

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

В РУТ преподаватели агитируют студентов к службе в подразделениях БпЛА во время занятий. Руководство заведений получает планы набора контрактников в армию РФ.

российских студентов вербуют в операторы БПЛА прямо во время онлайн-лекций - ЦПД

В российском университете транспорта (РУТ) зафиксировали очередной случай агитации студентов к службе в российской армии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, пишет УНН.

Россия продолжает превращать высшие учебные заведения в инструмент вербовки студентов для участия в войне против Украины. В российском университете транспорта (РУТ) зафиксирован очередной случай агитации студентов к службе в подразделениях БпЛА непосредственно во время онлайн-занятия

— говорится в сообщении.

По информации ЦПД, преподавательница начала лекцию с ознакомления студентов с "условиями службы". Также во время занятия студентам сообщили о необходимости зарегистрироваться в приложении "Макс" и подписаться на определенные каналы.

Кроме того, ранее студентам РУТ рассказывали о службе в беспилотных войсках и побуждали подписывать документы об "ознакомлении" с условиями контракта. Такая практика уже получила в России широкое распространение во многих учреждениях высшего и среднего образования.

Руководителям учреждений спускают планы набора контрактников в армию. Для выполнения этих планов на студентов оказывается административное давление, их заманивают в армию образовательными льготами, навязчивой пропагандой и манипуляциями. Кремль все глубже интегрирует систему образования в военную машину государства, рассматривая молодежь исключительно как кадровый ресурс для войны против Украины

— говорится в сообщении ЦПД.

Напомним

Минобразования России утвердило 17 обязательных предметов для школ на оккупированных территориях. Оккупанты превращают школы в военные полигоны, усиливая "военно-патриотическое воспитание".

Алла Киосак

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