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The Washington Post
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Азербайджан создал Национальное агентство кибербезопасности для защиты от атак российского и иранского происхождения

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Ильхам Алиев создал Национальное агентство кибербезопасности для защиты от атак РФ и Ирана. Ведомство будет охранять критическую инфраструктуру и госсистемы.

Азербайджан создал Национальное агентство кибербезопасности для защиты от атак российского и иранского происхождения

Азербайджан создал Национальное агентство кибербезопасности (НАК) для усиления защиты государственных цифровых систем и критической инфраструктуры на фоне роста киберугроз, в частности атак российского и иранского происхождения. Новая структура должна стать ключевым элементом государственной системы киберзащиты страны. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Национального агентства кибербезопасности (НАК) – новой централизованной госструктуры, призванной защитить страну от растущих цифровых угроз. Среди них – хакерские операции российского и иранского происхождения, - говорится в сообщении

- говорится в сообщении.

Отмечается, что НАК образовано на базе Службы электронной безопасности и подчинено министерству цифрового развития и транспорта. В компетенцию агентства входят мониторинг киберугроз, защита дата-центров и критической информационной инфраструктуры, сопровождение внедрения технологий искусственного интеллекта, а также разработка нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности.

Контекст для понимания указа – февраль 2025 года, когда азербайджанские медиа подверглись масштабной кибератаке. Председатель Временной парламентской комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рауф Намазов связал ее с российской группировкой APT29, известной также как Cozy Bear, Midnight Blizzard и The Dukes. По его оценке, атака стала ответом москвы на решение Баку закрыть культурный центр "русский дом" и намерения прекратить работу представительства "sputnik" в стране.

Параллельно Азербайджан расширяет технологический альянс со США. 2 июня в Баку в рамках Бакинской энергетической недели состоялся первый Азербайджано-американский экономический диалог. Стороны определили приоритеты сотрудничества: энергетика, инвестиции, региональная связность, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура. По итогам визита американской делегации подписаны коммерческие соглашения на сумму более 8 млрд долларов.

Совокупность этих шагов демонстрирует четкую стратегию. Баку формирует централизованную модель кибербезопасности по западному образцу, чтобы повысить устойчивость государства к гибридным угрозам со стороны рф. Под защиту попадают критическая информационная инфраструктура, государственные цифровые сервисы, дата-центры и медийное пространство

- добавили в разведке.

российские компании накопили более 117 млрд долларов долгов - разведка13.06.26, 16:04 • 3574 просмотра

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Техника
Энергетика
Баку
Ильхам Алиев
Азербайджан
Соединённые Штаты
Иран