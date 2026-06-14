В Киеве произошло масштабное ДТП, затруднено движение на улице Телиги
Киев • УНН
Из-за ДТП на улице Елены Телиги затруднено движение в направлении Александра Довженко. Полиция просит водителей заранее планировать маршруты поездок по городу.
В столице произошло ДТП с участием как минимум трех автомобилей, затруднено движение транспорта на улице Елены Телиги. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Елены Телиги, движение транспорта затруднено в направлении улицы Александра Довженко. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!
Подробностей об аварии правоохранители не привели, но на фото можно заметить, что повреждения получили как минимум три автомобиля.
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Напомним
5 июня около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и влетел в подземный переход, где находились люди.
В результате ДТП четверо пешеходов – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Телесные повреждения получили еще три человека.
Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы его жизни. Он был задержан и находился под охраной в больничной палате. Установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв, указали в прокуратуре.
Как отметили в прокуратуре, "в то же время с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть всего водитель имеет 10 штрафов за последние 1,5 года".
Как сообщал УНН, за рулем автомобиля находился 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП.