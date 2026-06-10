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На столичном Печерске произошло смертельное ДТП

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

На перекрестке в Киеве водитель ВАЗ не пропустил BMW, что привело к наезду на пешехода. Потерпевший скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

На столичном Печерске произошло смертельное ДТП

В Киеве водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW, в результате столкновения последний выехал на обочину и совершил наезд на пешехода. От полученных травм пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в городе Киеве, передает УНН

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW. В результате столкновения последний выехал на обочину и совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи 

- говорится в сообщении. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все обстоятельства устанавливаются. Автопроисшествие произошло на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Князей Острожских.

Напомним 

49-летнему водителю было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек. Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и влетел в подземный переход, где находились люди.

В результате ДТП четверо пешеходов – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Телесные повреждения получили еще три человека.

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киев