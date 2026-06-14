На пункте пропуска "Шегини - Медика" предупреждают о возможных задержках

На границе с Польшей, с понедельника, 15 июня, из-за ремонтных работ оформление и пропуск автобусов в пункте пропуска "Шегини-Медика" будут осуществляться с задержками. Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с завтрашнего дня в польском пункте пропуска "Медика" начинаются ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Польшу (выезд из Украины).

По информации польской стороны, автобусное сообщение прекращаться не будет, однако стоит учесть, что оформление и пропуск автобусов будут осуществляться с задержками.

Ориентировочная пропускная способность может составлять до 8 автобусов в течение 12 часов.

В связи с проведением ремонтных работ прогнозируется снижение общей пропускной способности автобусного направления.

Шегини - Медика" является одним из самых загруженных пунктов пропуска на украинско-польской границе и ежедневно обеспечивает значительный объем международных пассажирских перевозок автобусным и легковым транспортом - говорится в сообщении.

Путешественников просят учесть указанную информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.

На пункте пропуска "Шегини - Медика" почти на полтора года прекратят выезд автобусов в Польшу