На пункте пропуска "Шегини - Медика" предупреждают о возможных задержках
Киев • УНН
С 15 июня в пункте Медика будут ремонтировать полосы для автобусов на выезд из Украины. Пропускная способность снизится до восьми единиц за 12 часов.
На границе с Польшей, с понедельника, 15 июня, из-за ремонтных работ оформление и пропуск автобусов в пункте пропуска "Шегини-Медика" будут осуществляться с задержками. Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что с завтрашнего дня в польском пункте пропуска "Медика" начинаются ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Польшу (выезд из Украины).
По информации польской стороны, автобусное сообщение прекращаться не будет, однако стоит учесть, что оформление и пропуск автобусов будут осуществляться с задержками.
Ориентировочная пропускная способность может составлять до 8 автобусов в течение 12 часов.
В связи с проведением ремонтных работ прогнозируется снижение общей пропускной способности автобусного направления.
Шегини - Медика" является одним из самых загруженных пунктов пропуска на украинско-польской границе и ежедневно обеспечивает значительный объем международных пассажирских перевозок автобусным и легковым транспортом
Путешественников просят учесть указанную информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.
На пункте пропуска "Шегини - Медика" почти на полтора года прекратят выезд автобусов в Польшу10.06.26, 12:38 • 11632 просмотра