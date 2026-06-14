Зеленский провел разговор с Трампом
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президент Украины поздравил американского коллегу с днем рождения.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на ОП.
Президент Украины поздравил американского лидера с Днем рождения.
Как сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, лидеры Украины и США говорили 30-35 минут, "а может чуть больше".
Другие детали разговора президентов Украины и США на данный момент не известны.
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