Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Народный депутат Сергей Кузьминых подготовил законопроект об изменениях в Закон Украины "О лекарственных средствах", который якобы должен урегулировать цены на лекарства. Однако инициатива может лоббировать интересы фармгиганта "Дарница", несмотря на запрет маркетинговых договоров, что уже привело к росту цен на медикаменты.

Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам

Народный депутат Сергей Кузьминых, глава подкомитета по вопросам фармации, подготовил законопроект о внесении изменений в статью 20-1 Закона Украины "О лекарственных средствах" якобы для недопущения роста цен на медикаменты. Документ пока не зарегистрирован, однако УНН получил копию из собственных источников.

Если посмотреть на текст потенциального законопроекта, то суть инициативы выглядит как забота о пациенте: мол, правительство получит право устанавливать предельный процент маркетинговых выплат, чтобы урегулировать рынок. Но при детальном изучении законодательной инициативы становится очевидным другое – под прикрытием борьбы за доступные цены, Кузьминых, кажется, снова продвигает интересы фармацевтического гиганта "Дарница", для которой такие изменения открывают дополнительные возможности влияния на рынок.

В пояснительной записке к пока незарегистрированному законопроекту Кузьминых утверждает, что маркетинговые услуги – это одна из ключевых причин роста цен на лекарства. И это даже несмотря на то, что маркетинговые договоры между производителями и аптеками и так запрещены в Украине еще с 1 марта 2025 года. Однако, Кузьминых не отступает и продолжает использовать уже не только в своих постах в соцсетях, но и в пояснительной записке к законопроекту, "отшлифованные" тезисы. При этом полностью игнорируя тот факт, что запрет маркетинговых договоров не дал ожидаемого результата – удешевления цен на лекарства, что уже признали в Министерстве здравоохранения.

Более того, произошло даже наоборот – стоимость препаратов растет. Ведь производители, которые брали на себя обязательства снизить оптовые цены на лекарства после запрета маркетинга, так и не сделали этого. Вместо этого, по оценкам экспертов, начали зарабатывать на 500 млн грн в месяц больше.

Поэтому становится очевидным, что такие изменения выгодны не украинцам, а фармгигантам, которые увеличили собственный заработок. И как только в правительстве заговорили о возможном возвращении маркетинговых платежей – те забили тревогу и уже превентивно пытаются запретить их, даже не дождавшись реального возвращения.

Кроме того, Кузьминых в пояснительной записке к законопроекту открыто заявляет, что именно аптеки являются главными виновниками завышенных цен. И даже приводит факт, что якобы со 100 грн аптеки поднимают цену на лекарства до 380 грн.

Однако факты свидетельствуют о другом: более 71% стоимости лекарств формируется на уровне фармпроизводителей, тогда как доля аптек в стоимости составляет примерно 20%. То есть аптеки физически не могут быть главными драйверами удорожания. Ведь конечная цена прежде всего зависит от политики производителей. Однако, Кузьминых это удобно "не замечает" и открыто спекулирует фактами.

Еще одна манипуляция от нардепа, который неровно дышит к любым медицинским темам в стране, тезис о том, что якобы представители пациентских организаций и организаций потребителей лекарств выступили за полный запрет маркетинговых платежей. Однако, в самом тексте пояснительной записки Кузьминых не называет ни конкретных организаций, ни конкретных фамилий их представителей. Создается впечатление, что эти "голоса пациентов" звучат в голове только у самого Кузьминых.

Есть много вопросов и относительно прогнозов социально-экономических последствий принятия законопроекта, который подготовил Кузьминых. Ведь одним из первых пунктов нардеп выделяет повышение географической доступности аптек в сельской местности и отдаленных общинах. Опять же, закрывая глаза на то, что именно из-за запрета маркетинговых платежей аптеки были вынуждены закрывать аптечные пункты в селах и городках, а также остановить работу мобильных аптек, которые, в частности, обеспечивали лекарствами села Харьковщины и Херсонщины. На такие шаги пришлось пойти именно потому, что маркетинговые платежи, как таковые, давали возможность аптекам обеспечивать существование малоприбыльных аптечных пунктов и дорогостоящих проектов, которыми прежде всего и являются мобильные пункты. Ведь содержание одного такого стоит около 100 тыс. грн в месяц, при этом выручка от продаж не покрывает расходов. Дополнительно на себестоимость влияют требования относительно специальных холодильников, генераторов, Starlink и даже средств РЭБ. Стоимость полностью оборудованной машины составляет 1,45 млн грн.

Впрочем, вместо того, чтобы поднимать вопрос прозрачности ценообразования на лекарства в фармацевтических компаниях, искать новые инструменты, которые реально смогут снизить цены на лекарства для украинцев – Кузьминых продолжает продвигать запрет маркетинга в аптеках.

Создается впечатление, что речь идет скорее о лоббизме интересов и незаконном влиянии, чем о попытке реально решить проблему доступности лекарств для пациентов.

Лилия Подоляк

