Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозки
Київ • УНН
21 жовтня в Україні прогнозується хмарна погода з дощами на сході. Нічні заморозки до -5°C очікуються на заході, а денна температура сягне +9…+15°C.
У вівторок, 21 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме тільки на сході країни. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні погоду визначатиме холодний атмосферний фронт, що принесе нічні заморозки на заході (0…-5°C) та місцях по країні, але денні температури піднімуться до +9…+13°C, з +10…+15°C на півдні та заході. Дощі очікуються на сході, в Черкаській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.
- Західні області (Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська): хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вдень +10…+15°C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
- Північні регіони (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська): хмарно, дощі на Сумщині. Температура вдень +9…+13°C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
- Центральні області (Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська): хмарно, дощі в Черкаській та Полтавській областях. Температура вдень +9…+13°C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
- Південні регіони (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька) та Крим: хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вдень +11…+15°C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
- Східні регіони (Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська): хмарно, дощі в Дніпрі та Сумській області. Температура вдень +7…+11°C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
У Київській області та столиці без опадів. Вітер північно-західний,5-10 м/с. Температура по області вдень 8-13°; у Києві вдень очікується 9-11° тепла.
