Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозки
Киев • УНН
21 октября в Украине прогнозируется облачная погода с дождями на востоке. Ночные заморозки до -5°C ожидаются на западе, а дневная температура достигнет +9…+15°C.
Во вторник, 21 октября, в Украине прогнозируется облачная погода, дожди пройдут только на востоке страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Сегодня погоду будет определять холодный атмосферный фронт, который принесет ночные заморозки на западе (0…-5°C) и местами по стране, но дневные температуры поднимутся до +9…+13°C, с +10…+15°C на юге и западе. Дожди ожидаются на востоке, в Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.
- Западные области (Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская): облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем +10…+15°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
- Северные регионы (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская): облачно, дожди в Сумской области. Температура днем +9…+13°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
- Центральные области (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская): облачно, дожди в Черкасской и Полтавской областях. Температура днем +9…+13°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
- Южные регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская) и Крым: облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем +11…+15°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
- Восточные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская): облачно, дожди в Днепре и Сумской области. Температура днем +7…+11°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
В Киевской области и столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 8-13°; в Киеве днем ожидается 9-11° тепла.
