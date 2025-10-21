$41.730.10
Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозки

Киев • УНН

 • 892 просмотра

21 октября в Украине прогнозируется облачная погода с дождями на востоке. Ночные заморозки до -5°C ожидаются на западе, а дневная температура достигнет +9…+15°C.

Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозки

Во вторник, 21 октября, в Украине прогнозируется облачная погода, дожди пройдут только на востоке страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня погоду будет определять холодный атмосферный фронт, который принесет ночные заморозки на западе (0…-5°C) и местами по стране, но дневные температуры поднимутся до +9…+13°C, с +10…+15°C на юге и западе. Дожди ожидаются на востоке, в Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

  • Западные области (Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская): облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем +10…+15°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
    • Северные регионы (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская): облачно, дожди в Сумской области. Температура днем +9…+13°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
      • Центральные области (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская): облачно, дожди в Черкасской и Полтавской областях. Температура днем +9…+13°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
        • Южные регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская) и Крым: облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем +11…+15°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
          • Восточные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская): облачно, дожди в Днепре и Сумской области. Температура днем +7…+11°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

            В Киевской области и столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 8-13°; в Киеве днем ожидается 9-11° тепла.

            Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября19.10.25, 17:10 • 121578 просмотров

            Вита Зеленецкая

            Погода и окружающая среда
            Укргидрометцентр
            Дожди в Украине
            Черновицкая область
            Львовская область
            Донецкая область
            Ровненская область
            Винницкая область
            Тернопольская область
            Николаевская область
            Ивано-Франковская область
            Житомирская область
            Сумская область
            Киевская область
            Черкасская область
            Кировоградская область
            Харьковская область
            Полтавская область
            Одесская область
            Луганская область
            Волынская область
            Закарпатская область
            Днепропетровская область
            Запорожская область
            Черниговская область
            Херсонская область
            Крым
            Украина
            Киев