Эксклюзив
15:10 • 8684 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
14:19 • 11210 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 14948 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 23484 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 39234 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 51302 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 46804 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 45970 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53327 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 72157 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
Эксклюзив
15:10 • 8670 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 25552 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 109689 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 131311 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 154865 просмотра
УНН Lite
Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в Испании
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября

Киев • УНН

 • 8688 просмотра

Астролог Ксения Базиленко рассказала, что ожидать каждому знаку зодиака 20–27 октября.

Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября

С 20 по 27 октября ожидается новый лунный цикл, парад планет в Скорпионе и напряженные связи с Плутоном и Лилит. Неделя требует осознанного обновления, глубокой внутренней работы и самоконтроля. Об этом специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

По словам Базиленко, эта неделя требует собранности. События сжимаются в "узел" и давят на нерв системы: сначала — новый лунный цикл, далее — скорпионовский парад планет, напряженные связи с Плутоном и прицельные соединения с Черной Луной (Лилит).

Это не о легкости. Это об осознанном обновлении и глубокой внутренней работе, без которых пройти период будет сложно

- отметила астролог.

Новолуние: запуск лунного цикла в плоскости напряжения

21 октября в 15:25 (Киев) происходит новолуние в 29° Весов. Солнце и Луна сразу попадают в квадратуру с Плутоном — символом массовых процессов, кризисных переломов, больших трансформаций и глубинных подземных/водных сил.

• На внешнем уровне это может поднимать социальное напряжение, протестность, борьбу за власть, а также повышать геофизические возмущения (сейсмика, водная стихия).

• На внутреннем — шанс "вырезать" лишнее: страхи, устаревшие программы, зависимости. Новый цикл задает высокий порог ответственности: без дисциплины эмоций никуда.

"Парад планет" в Скорпионе: нерв недели

Ключевая конфигурация формируется не Солнцем, а Меркурием, Марсом и Черной Луной (Лилит) в Скорпионе. Это "острый интеллект" + "решительное действие" + "теневая оптика":

• 23 октября — точное соединение Меркурия с Лилит: искажение информации, скандальные разоблачения, токсичные информационные волны, манипуляции. Рецепт: фактчекинг, молчаливая пауза перед ответом, никакого участия в "сливных бачках";

• 25–26 октября — Марс с Лилит: "взрывная" смесь импульса и тени. Риски конфликтов, аварийности, военных обострений. Рецепт: контроль агрессии, сценарии безопасности, ноль провокаций.

Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29.09.25, 14:33 • 94216 просмотров

Большой тригон — опора для мира

Положительная сторона недели — тригон между стеллиумом планет в Скорпионе, Юпитером и Сатурном.

Этот аспект создает энергию стабильности даже среди глобального хаоса. Он дает шанс найти поддержку, объединиться с другими, сделать шаг вперед в делах.

На мировом уровне — это укрепление союзов, дипломатические договоренности и поиск реальной опоры.

Переход Солнца в Скорпион — 23 октября

Когда Солнце переходит в знак Скорпиона, активируется тема кризиса, обновления, борьбы за правду.

23–24 октября оно образует точную квадратуру к Плутону (главной планете знака Скорпиона) — это дни громких политических событий, резких заявлений, а также возможных стихийных явлений.

"Особенно важно не поддаваться агрессии — сохраняйте внутреннее равновесие", - советует астролог.

Энергия Нептуна — вера и духовная опора

Во второй половине недели Нептун возвращается в знак Рыб, где чувствует себя наиболее сильно. Это напоминание, что даже в сложные моменты нас держит внутренняя вера, духовность, любовь и сострадание.

Да, время непростое, но оно очищает мир.

Задача — держать горизонт сердца чистым, не нырять в страхи и заговоры, а питать волю через тишину и доверие.

Украина в центре событий

Для Украины эта неделя особенная. Парад планет (стеллиум в Скорпионе) проходит по Зениту гороскопа государства и одновременно активирует натальный Плутон Украины. Это — показатель громких решений, которые принимает руководство страны, напряжения во властных структурах, активизация военных процессов.

Но в то же время сильный тригон между Юпитером и Сатурном указывает на большую поддержку союзников, стабильность, которая держится на вере, дисциплине и выдержке.

• 23–24 октября — личное давление на руководство: ответственность за решения, публичные заявления, внешний контроль.

• 22–25 октября — концентрированный коридор событий: возможны обстрелы, разрушения, резкие повороты в военной ситуации.

• Одновременно большой тригон (стеллиум–Юпитер–Сатурн) ярко проявлен в государственной картине: это сигнал международной поддержки, усиления помощи союзников (финансы, безопасность, коалиционные решения).

• Уран снова входит в напряженный аспект к Солнцу Украины: фактор неожиданных ход-событий, резких поворотов, "срывов шаблонов", включая информационные "ударные волны".

"Вывод недели

Эта неделя — взрывная, но судьбоносная.

Старое уходит, новое еще только рождается.

Мы все проходим через период глубинного преобразования, когда стоит не бороться с событиями, а принимать их с пониманием, сохраняя веру, доброту и спокойствие.

Эта неделя — время очищения и перерождения.

Помните: все, что сейчас кажется хаосом, на самом деле является частью большой гармонии, которая постепенно восстанавливается", - посоветовала Базиленко.

Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27.08.25, 10:35 • 216648 просмотров

Овен

Эта неделя коснется твоего сердца. Ты можешь по-новому посмотреть на свои отношения — как личные, так и рабочие. Не дели мир на "черное" и "белое" — попробуй понять глубину мотивов других. Избегай поспешных решений, особенно под влиянием эмоций. Позволь себе больше тишины — в ней родится сила.

Телец

Жизнь ставит тебя перед выбором — действовать или ждать. Звезды советуют не спешить: твоя мудрость в выдержке. Эта неделя поможет найти гармонию между обязанностями и желаниями. Если что-то разрушается — это лишь путь к новому, лучшему. Подари себе покой и заботу.

Близнецы

Ты словно на волне вдохновения. Мир открывается новыми красками, но не забывай о балансе. Идеи могут сыпаться со всех сторон, но выбери одну — самую ценную, и вложи в нее душу. В любви возможно пробуждение чувств, которые казалось, давно угасли.

Рак

Дом — твой источник силы. Прислушайся к потребностям своих близких, но не забывай о себе. Избегай конфликтов — они сейчас особенно истощают. Вместо этого создай вокруг себя пространство любви, тепла и уюта. Именно оно станет твоей броней от внешнего мира.

Лев

Все вокруг движется быстро, и ты в центре событий. Но настоящая сила сейчас — не в громкости, а в покое. Не спеши доказывать свою правоту, просто будь. В конце недели возможны приятные новости или встреча, которая согреет сердце.

Дева

Финансовая сфера требует внимания: звезды дают возможности, но проверь каждый шаг. Есть шанс найти новые источники дохода или вернуть старые долги. В отношениях — момент истины. То, что не выдерживает глубины, отпускай без сожаления. Освободи место для светлого.

Весы

Новолуние в твоем знаке открывает новую страницу. Сделай первый шаг — даже если страшно. Ты сейчас строишь новую версию себя, и Вселенная помогает. В середине недели возможны испытания через эго или эмоции — выбери путь мира. Он выведет тебя к гармонии.

Скорпион

Твоя энергия на пике. Все, что скрыто, сейчас выходит на свет. Не бойся правды — она твой союзник. Но помни: сила без любви становится разрушительной. Избегай мести, ревности, манипуляций. Замени контроль — на веру. Тогда даже хаос станет источником возрождения.

Стрелец

Ощущение, что мир сужается, — иллюзия. На самом деле он готовит тебя к новому старту. Это время учиться, медитировать, глубже познавать себя. Твоя мудрость сейчас может стать опорой для других. Поделись добрым словом — и Вселенная вернет это сторицей.

Козерог

Ты стоишь на пороге больших возможностей. Сфокусируйся на целях — и не отвлекайся на хаос вокруг. Возможны решения, которые изменят твое будущее. В отношениях главное — честность. Если что-то болит, лучше сказать прямо, чем накапливать молча.

Водолей

Неделя может принести как напряжение, так и яркий прорыв. Возможны события, которые изменят твою репутацию или статус. Будь внимателен к информации — не верь сразу всему, что услышишь. Верь своему сердцу, а не шуму вокруг. Именно оно подскажет верный путь.

Рыбы

Твоя интуиция сейчас — дар. Но ее легко заглушить страхом. Оставь сомнения, и ты почувствуешь, что поток ведет тебя в правильную сторону. Возможны важные знаки, сны, предчувствия. Не бойся смотреть в глубину — именно там живет твое обновление.

Лилия Подоляк

Обществопубликации
