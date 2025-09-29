$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:40 • 2078 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 9774 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 9774 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 15939 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 10072 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 26452 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48089 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69850 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50631 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44294 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
92%
755мм
Популярные новости
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов29 сентября, 03:06 • 10410 просмотра
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 11897 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 19242 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 12055 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 9164 просмотра
публикации
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы12:39 • 554 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 9778 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 9588 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 12300 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 72030 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Андрей Сибига
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Польша
Европа
Молдова
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 4490 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 19453 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 26410 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 36120 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 99267 просмотра
Актуальное
ТикТок
Instagram
Хранитель
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot

Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться

Киев • УНН

 • 9804 просмотра

В октябре 2025 года ожидаются магнитные бури разной интенсивности, которые могут влиять на технику и самочувствие людей. Специалисты прогнозируют возмущения 3, 11, 12, 19, 20 и 25 октября.

Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться

В октябре 2025 года Землю ожидают несколько магнитных бурь - от слабых до умеренных. Они могут влиять не только на работу техники и связи, но и на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая головную боль, усталость и проблемы со сном. УНН со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды Национальной метеорологической службы США пишет, когда ожидать магнитных возмущений в октябре.

Что такое магнитная буря

Еще в древности китайцы заметили, что стрелка компаса порой дрожит или отклоняется от привычного направления. Но лишь в середине XIX века немецкий географ и путешественник Александр фон Гумбольдт впервые научно описал это явление. Сначала такие колебания считали случайными "шумами", вызванными неравномерностью подземных магнитных потоков. Однако исследования магнитного поля, которые в 1836–1841 годах организовали Карл Гаусс и Вильгельм Вебер, доказали: эти возмущения происходят одновременно по всей планете.

Магнитная буря - это сильное колебание магнитного поля Земли, которое вызывают мощные вспышки на Солнце. Заряженные частицы летят к нашей планете и "встряхивают" ее магнитосферу, из-за чего и возникают такие возмущения.

Во время бурь нередко нарушается работа электроники, связи и навигации, а у людей, особенно чувствительных к погоде, ухудшается самочувствие.

Силу бури измеряют по шкале Kp от 0 до 9. Если показатель 5 и более — это уже заметное геомагнитное возмущение. В такие дни чувствительные люди часто жалуются на головную боль, усталость, бессонницу или скачки давления.

Когда ждать магнитных бурь в октябре 2025

Специалисты прогнозируют следующие даты возможных возмущений:

  • 3 октября – слабая буря (Kp 4);
    • 11, 20 октября – умеренная буря (Kp 5);
      • 12, 19 и 25 октября – слабая буря (Kp 4).

        В остальные дни месяца значительные геомагнитные колебания не прогнозируются. В то же время данные по магнитным возмущениям обновляются каждый понедельник до 18:00 по Украине и дают прогноз космической погоды на 27 дней. То есть сейчас прогноз доступен до 25 октября. Впрочем, метеочувствительным людям стоит следить за прогнозами и прислушиваться к своему самочувствию даже во время небольших магнитных колебаний.

        Как магнитные бури влияют на организм

        Во время повышенной солнечной активности немало людей замечают изменения в самочувствии. Чаще всего это проявляется головной болью, быстрой утомляемостью, скачками артериального давления, проблемами со сном и обострением хронических болезней. Такая реакция организма связана с влиянием электромагнитных волн на нервную и сердечно-сосудистую системы, что особенно ощутимо для метеочувствительных людей.

        Наиболее уязвимы к таким колебаниям — пожилые люди с хроническими болезнями и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные женщины.

        Как смягчить влияние магнитной бури

        Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм, врачи советуют осторожно относиться к физическим и эмоциональным нагрузкам в эти дни. Также в период солнечной активности желательно избегать стресса, переутомления, уделять больше времени отдыху и полноценному сну. Хорошо помогают прогулки на свежем воздухе и легкая активность, например йога или неторопливые пешие прогулки.

        Не менее важно обратить внимание на питание: во время магнитных бурь стоит ограничить кофе, алкоголь и тяжелые жирные блюда. Лучше отдавать предпочтение легким блюдам, овощам, фруктам и пить достаточно воды. Это помогает организму легче переносить геомагнитные колебания и снижает риск обострения хронических болезней и неприятных симптомов у метеочувствительных людей.

        Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября28.09.2025, 11:59 • 48089 просмотров

        Алена Уткина

        ОбществоЗдоровьепубликации
        Укргидрометцентр