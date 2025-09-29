Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться

В октябре 2025 года Землю ожидают несколько магнитных бурь - от слабых до умеренных. Они могут влиять не только на работу техники и связи, но и на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая головную боль, усталость и проблемы со сном. УНН со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды Национальной метеорологической службы США пишет, когда ожидать магнитных возмущений в октябре.

Что такое магнитная буря

Еще в древности китайцы заметили, что стрелка компаса порой дрожит или отклоняется от привычного направления. Но лишь в середине XIX века немецкий географ и путешественник Александр фон Гумбольдт впервые научно описал это явление. Сначала такие колебания считали случайными "шумами", вызванными неравномерностью подземных магнитных потоков. Однако исследования магнитного поля, которые в 1836–1841 годах организовали Карл Гаусс и Вильгельм Вебер, доказали: эти возмущения происходят одновременно по всей планете.

Магнитная буря - это сильное колебание магнитного поля Земли, которое вызывают мощные вспышки на Солнце. Заряженные частицы летят к нашей планете и "встряхивают" ее магнитосферу, из-за чего и возникают такие возмущения.

Во время бурь нередко нарушается работа электроники, связи и навигации, а у людей, особенно чувствительных к погоде, ухудшается самочувствие.

Силу бури измеряют по шкале Kp от 0 до 9. Если показатель 5 и более — это уже заметное геомагнитное возмущение. В такие дни чувствительные люди часто жалуются на головную боль, усталость, бессонницу или скачки давления.

Когда ждать магнитных бурь в октябре 2025

Специалисты прогнозируют следующие даты возможных возмущений:

3 октября – слабая буря (Kp 4);

11, 20 октября – умеренная буря (Kp 5);

12, 19 и 25 октября – слабая буря (Kp 4).

В остальные дни месяца значительные геомагнитные колебания не прогнозируются. В то же время данные по магнитным возмущениям обновляются каждый понедельник до 18:00 по Украине и дают прогноз космической погоды на 27 дней. То есть сейчас прогноз доступен до 25 октября. Впрочем, метеочувствительным людям стоит следить за прогнозами и прислушиваться к своему самочувствию даже во время небольших магнитных колебаний.

Как магнитные бури влияют на организм

Во время повышенной солнечной активности немало людей замечают изменения в самочувствии. Чаще всего это проявляется головной болью, быстрой утомляемостью, скачками артериального давления, проблемами со сном и обострением хронических болезней. Такая реакция организма связана с влиянием электромагнитных волн на нервную и сердечно-сосудистую системы, что особенно ощутимо для метеочувствительных людей.

Наиболее уязвимы к таким колебаниям — пожилые люди с хроническими болезнями и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные женщины.

Как смягчить влияние магнитной бури

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм, врачи советуют осторожно относиться к физическим и эмоциональным нагрузкам в эти дни. Также в период солнечной активности желательно избегать стресса, переутомления, уделять больше времени отдыху и полноценному сну. Хорошо помогают прогулки на свежем воздухе и легкая активность, например йога или неторопливые пешие прогулки.

Не менее важно обратить внимание на питание: во время магнитных бурь стоит ограничить кофе, алкоголь и тяжелые жирные блюда. Лучше отдавать предпочтение легким блюдам, овощам, фруктам и пить достаточно воды. Это помогает организму легче переносить геомагнитные колебания и снижает риск обострения хронических болезней и неприятных симптомов у метеочувствительных людей.

