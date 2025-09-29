Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися

У жовтні 2025 року Землю очікують кілька магнітних бур - від слабких до помірних. Вони можуть впливати не лише на роботу техніки та зв’язку, а й на самопочуття метеочутливих людей, спричиняючи головний біль, втому та проблеми зі сном. УНН із посиланням на Центр прогнозування космічної погоди Національної метеорологічної служби США пише, коли очікувати магнітних збурень в жовтні.

Що таке магнітна буря

Ще у давнину китайці помітили, що стрілка компаса часом тремтить або відхиляється від звичного напрямку. Але лише в середині XIX століття німецький географ і мандрівник Александр фон Гумбольдт вперше науково описав це явище. Спочатку такі коливання вважали випадковими "шумами", спричиненими нерівномірністю підземних магнітних потоків. Проте дослідження магнітного поля, які у 1836–1841 роках організували Карл Гаус і Вільгельм Вебер, довели: ці збурення відбуваються одночасно по всій планеті.

Магнітна буря - це сильне коливання магнітного поля Землі, яке викликають потужні спалахи на Сонці. Заряджені частинки летять до нашої планети й "струшують" її магнітосферу, через що й виникають такі збурення.

Під час бур нерідко порушується робота електроніки, зв’язку й навігації, а у людей, особливо чутливих до погоди, погіршується самопочуття.

Силу бурі вимірюють за шкалою Kp від 0 до 9. Якщо показник 5 і більше - це вже помітне геомагнітне збурення. У такі дні чутливі люди часто скаржаться на головний біль, втому, безсоння або стрибки тиску.

Коли чекати на магнітні бурі у жовтні 2025

Фахівці прогнозують наступні дати можливих збурень:

3 жовтня – слабка буря (Kp 4);

11, 20 жовтня – помірна буря (Kp 5);

12, 19 та 25 жовтня – слабка буря (Kp 4).

У решту днів місяця значні геомагнітні коливання не прогнозуються. Водночас дані щодо магнітних збурень оновлюються щопонеділка до 18:00 по Україні й дають прогноз космічної погоди на 27 днів. Тобто наразі прогноз доступний до 25 жовтня. Втім метеочутливим людям варто стежити за прогнозами та прислухатися до свого самопочуття навіть під час невеликих магнітних коливань.

Як магнітні бурі впливають на організм

Під час підвищеної сонячної активності немало людей помічають зміни у самопочутті. Найчастіше це проявляється головним болем, швидкою втомлюваністю, стрибками артеріального тиску, проблемами зі сном і загостренням хронічних хвороб. Така реакція організму пов’язана з впливом електромагнітних хвиль на нервову та серцево-судинну системи, що особливо відчутно для метеочутливих людей.

Найвразливіші до таких коливань - літні люди з хронічними хворобами та люди із серцево-судинними захворюваннями, вагітні жінки.

Як пом’якшити вплив магнітної бурі

Щоб зменшити вплив магнітної бурі на організм, лікарі радять обережно ставитися до фізичних і емоційних навантажень у ці дні. Також у період сонячної активності бажано уникати стресу, перевтоми, приділяти більше часу відпочинку та повноцінному сну. Добре допомагають прогулянки на свіжому повітрі та легка активність, наприклад йога або неквапливі піші прогулянки.

Не менш важливо звернути увагу на харчування: під час магнітних бур варто обмежити каву, алкоголь і важкі жирні страви. Краще надавати перевагу легким стравам, овочам, фруктам і пити достатньо води. Це допомагає організму легше переносити геомагнітні коливання та знижує ризик загострення хронічних хвороб і неприємних симптомів у метеочутливих людей.

