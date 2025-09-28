Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня

Цього тижня планети підтримують активні починання та реалізацію ідей - зростаючий Місяць і прямий рух основних світил сприяють досягненню конкретних результатів. І хоч середина тижня обіцяє труднощі в поїздках, технічні збої та непорозуміння, вихідні будуть часом для переосмислення і відновлення внутрішньої гармонії. Про це спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Тиждень починається зі зростаючого місяця

Як вказала Базиленко, ми поступово відходимо від періоду затемнень і відчуваємо себе більш вільними. Атмосфера стає легшою, з’являється більше простору для активних дій і нових починань.

Тиждень починається зі зростаючого Місяця, що відкриває шлях новим справам і проєктам. Важливо й те, що до 11 листопада не буде ретроградності основних планет - це рідкісна можливість активно реалізовувати плани, просуватися вперед і отримувати конкретні результати без зайвих затримок - зазначає астролог.

У середині тижня очікується квадратура Юпітера і Меркурія

За словами Базиленко, цей аспект може принести:

труднощі в дорогах і далеких поїздках, підвищену аварійність;

проблеми з інтернетом, інформаційними каналами та технікою;

зриви домовленостей, плутанину в планах;

політичні скандали та гучні, необдумані заяви.

Венера та Кету у вихідні

Астролог каже, що 29 вересня Венера з’єднається з кармічним вузлом Кету, що підніме теми минулого:

спогади про старі почуття та стосунки;

бажання повернутися до когось із минулого;

переосмислення любові, прихильностей і тих історій, які вже пройдені.

Також 29 вересня та 1 жовтня можливі напружені емоційні дні, підвищена тривожність і ризик конфліктів. А ось 2 жовтня - чекатиме гармонійний день, що подарує піднесений настрій і відчуття легкості.

Тому Базиленко радить 1 та 2 жовтня уникати конфліктів та непорозумінь. Натомість 2 жовтня використайте для того, щоб мріяти сміливо й закладати основу вашого майбутнього. Адже саме наші думки й наміри сьогодні творять нашу завтрашню долю.

Тиждень відкриває перед нами двері у нові можливості. Головне - не втратити шанс. У середині тижня тримайте себе в руках: не дозволяйте агресії чи різким словам зруйнувати ваші плани. А вже наприкінці тижня Всесвіт допоможе нам відпустити минуле й обрати новий шлях - підсумовує астролог.

Вчені з’ясували, що Земля має прихований часовий ліміт

Овен

Для вас починається більш спокійний період, коли захочеться бути не наодинці, а поруч із партнером. Це гарний час для зміцнення особистих стосунків і пошуку гармонії. Наприкінці тижня може виникнути сильне бажання романтики та навіть повернення до минулих стосунків.

Порада: уникайте ілюзорного сприйняття світу, залишайтеся реалістами.

Телець

Тиждень буде насиченим роботою й обов’язками. На ваші плечі може лягти чимало завдань.

Порада: знайдіть баланс між працею та відпочинком, інакше ризикуєте виснажитися.

Близнюки

Прийшов час дати собі можливість відпочити. Цей період триватиме довше, ніж тиждень, тому використайте його для відновлення сил і яскравих емоцій. У вас велика вдача в стосунках.

Порада: цей час може дуже змінити ваше життя на краще. Готуйтеся до непередбачуваних, але приємних ситуацій і нових знайомств.

Рак

Вас потягне більше часу проводити вдома, у затишній атмосфері, наче у власній мушлі. Гарний час для читання, творчості чи роботи з дому.

Порада: у середині тижня можливі сварки з домашніми. Якщо плануєте купівлю чи продаж нерухомості — це не найкращий період, будьте уважні з документами.

Лев

Для вас зараз дуже активний період. Максимально використовуйте його для спілкування та обміну ідеями.

Порада: обов’язково записуйте все, що спаде на думку у ці сильні дні рівнодення — ці плани мають шанс здійснитися.

Діва

Цей період варто присвятити відпочинку та внутрішньому спокою. Побудьте наодинці, сформуйте свої бажання, запишіть їх. Наприкінці тижня можливі зустрічі з колишніми або бажання повернутись у минулі стосунки.

Порада: у вас з’являються фінансові можливості, які допоможуть стабілізувати майбутнє.

NASA виявила планету-"суперземлю", яка випромінює таємничий сигнал протягом багатьох років

Терези

Для вас починається особливий час: Сонце входить у ваш знак, і ви відчуваєте прилив сил. Ви в центрі уваги, а дні народження несуть нову енергію. Головне — не жити в ілюзіях, а активно змінювати життя на краще.

Порада: уникайте емоційних і конфліктних ситуацій — цього тижня вони можуть вибухати дуже швидко.

Скорпіон

Тиждень може бути напруженим. Ви відчуватимете дратівливість, особливо у другій половині.

Порада: не поспішайте приймати важливих рішень. Краще розберіться у власних фінансах, плануйте, записуйте й вибудовуйте стратегію на майбутнє.

Стрілець

Для вас це час для початку нових проєктів та втілення ідей. Ви зможете знайти однодумців і сформувати команду. Це гарний період, щоб закласти основу нових починань.

Порада: використайте першу половину тижня для написання планів і бажань.

Козоріг

Величезна можливість почати нові великі справи та піднятися кар’єрно. Продумайте свої плани на початку тижня, щоб чітко розуміти свій шлях розвитку.

Порада: це ваш шанс змінити діяльність чи отримати високу посаду — закладіть фундамент майбутніх успіхів.

Водолій

Для вас відкривається чудовий час для навчання, отримання нових знань і підвищення духовного рівня. Корисними будуть заняття психологією чи вивчення мов. Можливі подорожі, спілкування з іноземцями або навіть переїзд.

Порада: якщо ви вже перебуваєте за кордоном, зараз можете отримати потрібні документи й складати плани на майбутнє саме там.

Риби

Цей період вимагатиме від вас серйозних рішень і сміливості почати нові справи. Також можливий дуже романтичний період, нова історія або навіть відновлення старих стосунків.

Порада: аналізуйте свої плани в першій половині тижня, щоб уникнути помилок.

Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців