Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Эксклюзив
08:59 • 684 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
08:33 • 2720 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 6898 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
06:00 • 13002 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 41801 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 62876 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 77010 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 128178 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 54350 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 46527 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбеPhoto27 сентября, 23:41 • 14323 просмотра
В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы28 сентября, 00:37 • 14799 просмотра
Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области28 сентября, 01:02 • 17430 просмотра
В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеским дронам28 сентября, 01:39 • 25574 просмотра
Киев под массированной атакой дронов и ракет: что известно28 сентября, 03:02 • 19132 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 36155 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 128178 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 53211 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 63570 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 64477 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Майя Санду
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Запорожье
Государственная граница Украины
Сумская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 17745 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 77011 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 39955 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 44972 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 46848 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
Ту-95

Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Растущая Луна и прямое движение планет способствуют достижению результатов, но середина недели принесет трудности в поездках и технические сбои. Выходные будут временем для переосмысления и восстановления гармонии, а Венера соединится с Кету, поднимая темы прошлого.

Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября

На этой неделе планеты поддерживают активные начинания и реализацию идей — растущая Луна и прямое движение основных светил способствуют достижению конкретных результатов. И хотя середина недели обещает трудности в поездках, технические сбои и недоразумения, выходные будут временем для переосмысления и восстановления внутренней гармонии. Об этом специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.  

Неделя начинается с растущей луны

Как указала Базиленко, мы постепенно отходим от периода затмений и чувствуем себя более свободными. Атмосфера становится легче, появляется больше пространства для активных действий и новых начинаний.

Неделя начинается с растущей Луны, что открывает путь новым делам и проектам. Важно и то, что до 11 ноября не будет ретроградности основных планет — это редкая возможность активно реализовывать планы, продвигаться вперед и получать конкретные результаты без лишних задержек

- отмечает астролог.

В середине недели ожидается квадратура Юпитера и Меркурия 

По словам Базиленко, этот аспект может принести:

трудности в дорогах и дальних поездках, повышенную аварийность;

проблемы с интернетом, информационными каналами и техникой;

срывы договоренностей, путаницу в планах;

политические скандалы и громкие, необдуманные заявления.

Венера и Кету в выходные

Астролог говорит, что 29 сентября Венера соединится с кармическим узлом Кету, что поднимет темы прошлого:

воспоминания о старых чувствах и отношениях;

желание вернуться к кому-то из прошлого;

переосмысление любви, привязанностей и тех историй, которые уже пройдены.

Также 29 сентября и 1 октября возможны напряженные эмоциональные дни, повышенная тревожность и риск конфликтов. А вот 2 октября — будет гармоничный день, который подарит приподнятое настроение и ощущение легкости.

Поэтому Базиленко советует 1 и 2 октября избегать конфликтов и недоразумений. Вместо этого 2 октября используйте для того, чтобы мечтать смело и закладывать основу вашего будущего. Ведь именно наши мысли и намерения сегодня творят нашу завтрашнюю судьбу.

Неделя открывает перед нами двери в новые возможности. Главное — не упустить шанс. В середине недели держите себя в руках: не позволяйте агрессии или резким словам разрушить ваши планы. А уже в конце недели Вселенная поможет нам отпустить прошлое и выбрать новый путь

- подытоживает астролог.

Ученые выяснили, что Земля имеет скрытый временной лимит01.09.25, 10:39 • 5579 просмотров

Овен

Для вас начинается более спокойный период, когда захочется быть не в одиночестве, а рядом с партнером. Это хорошее время для укрепления личных отношений и поиска гармонии. В конце недели может возникнуть сильное желание романтики и даже возвращения к прошлым отношениям.

Совет: избегайте иллюзорного восприятия мира, оставайтесь реалистами.

Телец

Неделя будет насыщенной работой и обязанностями. На ваши плечи может лечь немало задач.

 Совет: найдите баланс между трудом и отдыхом, иначе рискуете истощиться.

Близнецы

Пришло время дать себе возможность отдохнуть. Этот период продлится дольше, чем неделя, поэтому используйте его для восстановления сил и ярких эмоций. У вас большая удача в отношениях.

Совет: это время может очень изменить вашу жизнь к лучшему. Готовьтесь к непредсказуемым, но приятным ситуациям и новым знакомствам.

Рак

Вас потянет больше времени проводить дома, в уютной атмосфере, словно в собственной раковине. Хорошее время для чтения, творчества или работы из дома.

Совет: в середине недели возможны ссоры с домашними. Если планируете покупку или продажу недвижимости — это не лучший период, будьте внимательны с документами.

Лев

Для вас сейчас очень активный период. Максимально используйте его для общения и обмена идеями.

Совет: обязательно записывайте все, что придет в голову в эти сильные дни равноденствия — эти планы имеют шанс осуществиться.

Дева

Этот период стоит посвятить отдыху и внутреннему покою. Побудьте наедине, сформируйте свои желания, запишите их. В конце недели возможны встречи с бывшими или желание вернуться в прошлые отношения.

Совет: у вас появляются финансовые возможности, которые помогут стабилизировать будущее.

NASA обнаружило планету-«суперземлю», которая излучает таинственный сигнал на протяжении многих лет15.07.25, 12:18 • 6145 просмотров

Весы

Для вас начинается особое время: Солнце входит в ваш знак, и вы чувствуете прилив сил. Вы в центре внимания, а дни рождения несут новую энергию. Главное — не жить в иллюзиях, а активно менять жизнь к лучшему.

Совет: избегайте эмоциональных и конфликтных ситуаций — на этой неделе они могут взрываться очень быстро.

Скорпион

Неделя может быть напряженной. Вы будете чувствовать раздражительность, особенно во второй половине.

Совет: не спешите принимать важные решения. Лучше разберитесь в собственных финансах, планируйте, записывайте и выстраивайте стратегию на будущее.

Стрелец

Для вас это время для начала новых проектов и воплощения идей. Вы сможете найти единомышленников и сформировать команду. Это хороший период, чтобы заложить основу новых начинаний.

Совет: используйте первую половину недели для написания планов и желаний.

Козерог

Огромная возможность начать новые большие дела и подняться карьерно. Продумайте свои планы в начале недели, чтобы четко понимать свой путь развития.

Совет: это ваш шанс изменить деятельность или получить высокую должность — заложите фундамент будущих успехов.

Водолей

Для вас открывается прекрасное время для обучения, получения новых знаний и повышения духовного уровня. Полезными будут занятия психологией или изучение языков. Возможны путешествия, общение с иностранцами или даже переезд.

Совет: если вы уже находитесь за границей, сейчас можете получить нужные документы и строить планы на будущее именно там.

Рыбы

Этот период потребует от вас серьезных решений и смелости начать новые дела. Также возможен очень романтический период, новая история или даже восстановление старых отношений.

Совет: анализируйте свои планы в первой половине недели, чтобы избежать ошибок.

Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников24.09.25, 08:30 • 66069 просмотров

Алена Уткина

ОбществоЛайфхаки