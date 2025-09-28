Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября

На этой неделе планеты поддерживают активные начинания и реализацию идей — растущая Луна и прямое движение основных светил способствуют достижению конкретных результатов. И хотя середина недели обещает трудности в поездках, технические сбои и недоразумения, выходные будут временем для переосмысления и восстановления внутренней гармонии. Об этом специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Неделя начинается с растущей луны

Как указала Базиленко, мы постепенно отходим от периода затмений и чувствуем себя более свободными. Атмосфера становится легче, появляется больше пространства для активных действий и новых начинаний.

Неделя начинается с растущей Луны, что открывает путь новым делам и проектам. Важно и то, что до 11 ноября не будет ретроградности основных планет — это редкая возможность активно реализовывать планы, продвигаться вперед и получать конкретные результаты без лишних задержек - отмечает астролог.

В середине недели ожидается квадратура Юпитера и Меркурия

По словам Базиленко, этот аспект может принести:

трудности в дорогах и дальних поездках, повышенную аварийность;

проблемы с интернетом, информационными каналами и техникой;

срывы договоренностей, путаницу в планах;

политические скандалы и громкие, необдуманные заявления.

Венера и Кету в выходные

Астролог говорит, что 29 сентября Венера соединится с кармическим узлом Кету, что поднимет темы прошлого:

воспоминания о старых чувствах и отношениях;

желание вернуться к кому-то из прошлого;

переосмысление любви, привязанностей и тех историй, которые уже пройдены.

Также 29 сентября и 1 октября возможны напряженные эмоциональные дни, повышенная тревожность и риск конфликтов. А вот 2 октября — будет гармоничный день, который подарит приподнятое настроение и ощущение легкости.

Поэтому Базиленко советует 1 и 2 октября избегать конфликтов и недоразумений. Вместо этого 2 октября используйте для того, чтобы мечтать смело и закладывать основу вашего будущего. Ведь именно наши мысли и намерения сегодня творят нашу завтрашнюю судьбу.

Неделя открывает перед нами двери в новые возможности. Главное — не упустить шанс. В середине недели держите себя в руках: не позволяйте агрессии или резким словам разрушить ваши планы. А уже в конце недели Вселенная поможет нам отпустить прошлое и выбрать новый путь - подытоживает астролог.

Овен

Для вас начинается более спокойный период, когда захочется быть не в одиночестве, а рядом с партнером. Это хорошее время для укрепления личных отношений и поиска гармонии. В конце недели может возникнуть сильное желание романтики и даже возвращения к прошлым отношениям.

Совет: избегайте иллюзорного восприятия мира, оставайтесь реалистами.

Телец

Неделя будет насыщенной работой и обязанностями. На ваши плечи может лечь немало задач.

Совет: найдите баланс между трудом и отдыхом, иначе рискуете истощиться.

Близнецы

Пришло время дать себе возможность отдохнуть. Этот период продлится дольше, чем неделя, поэтому используйте его для восстановления сил и ярких эмоций. У вас большая удача в отношениях.

Совет: это время может очень изменить вашу жизнь к лучшему. Готовьтесь к непредсказуемым, но приятным ситуациям и новым знакомствам.

Рак

Вас потянет больше времени проводить дома, в уютной атмосфере, словно в собственной раковине. Хорошее время для чтения, творчества или работы из дома.

Совет: в середине недели возможны ссоры с домашними. Если планируете покупку или продажу недвижимости — это не лучший период, будьте внимательны с документами.

Лев

Для вас сейчас очень активный период. Максимально используйте его для общения и обмена идеями.

Совет: обязательно записывайте все, что придет в голову в эти сильные дни равноденствия — эти планы имеют шанс осуществиться.

Дева

Этот период стоит посвятить отдыху и внутреннему покою. Побудьте наедине, сформируйте свои желания, запишите их. В конце недели возможны встречи с бывшими или желание вернуться в прошлые отношения.

Совет: у вас появляются финансовые возможности, которые помогут стабилизировать будущее.

Весы

Для вас начинается особое время: Солнце входит в ваш знак, и вы чувствуете прилив сил. Вы в центре внимания, а дни рождения несут новую энергию. Главное — не жить в иллюзиях, а активно менять жизнь к лучшему.

Совет: избегайте эмоциональных и конфликтных ситуаций — на этой неделе они могут взрываться очень быстро.

Скорпион

Неделя может быть напряженной. Вы будете чувствовать раздражительность, особенно во второй половине.

Совет: не спешите принимать важные решения. Лучше разберитесь в собственных финансах, планируйте, записывайте и выстраивайте стратегию на будущее.

Стрелец

Для вас это время для начала новых проектов и воплощения идей. Вы сможете найти единомышленников и сформировать команду. Это хороший период, чтобы заложить основу новых начинаний.

Совет: используйте первую половину недели для написания планов и желаний.

Козерог

Огромная возможность начать новые большие дела и подняться карьерно. Продумайте свои планы в начале недели, чтобы четко понимать свой путь развития.

Совет: это ваш шанс изменить деятельность или получить высокую должность — заложите фундамент будущих успехов.

Водолей

Для вас открывается прекрасное время для обучения, получения новых знаний и повышения духовного уровня. Полезными будут занятия психологией или изучение языков. Возможны путешествия, общение с иностранцами или даже переезд.

Совет: если вы уже находитесь за границей, сейчас можете получить нужные документы и строить планы на будущее именно там.

Рыбы

Этот период потребует от вас серьезных решений и смелости начать новые дела. Также возможен очень романтический период, новая история или даже восстановление старых отношений.

Совет: анализируйте свои планы в первой половине недели, чтобы избежать ошибок.

