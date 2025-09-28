Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Киев • УНН
Растущая Луна и прямое движение планет способствуют достижению результатов, но середина недели принесет трудности в поездках и технические сбои. Выходные будут временем для переосмысления и восстановления гармонии, а Венера соединится с Кету, поднимая темы прошлого.
На этой неделе планеты поддерживают активные начинания и реализацию идей — растущая Луна и прямое движение основных светил способствуют достижению конкретных результатов. И хотя середина недели обещает трудности в поездках, технические сбои и недоразумения, выходные будут временем для переосмысления и восстановления внутренней гармонии. Об этом специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Неделя начинается с растущей луны
Как указала Базиленко, мы постепенно отходим от периода затмений и чувствуем себя более свободными. Атмосфера становится легче, появляется больше пространства для активных действий и новых начинаний.
Неделя начинается с растущей Луны, что открывает путь новым делам и проектам. Важно и то, что до 11 ноября не будет ретроградности основных планет — это редкая возможность активно реализовывать планы, продвигаться вперед и получать конкретные результаты без лишних задержек
В середине недели ожидается квадратура Юпитера и Меркурия
По словам Базиленко, этот аспект может принести:
трудности в дорогах и дальних поездках, повышенную аварийность;
проблемы с интернетом, информационными каналами и техникой;
срывы договоренностей, путаницу в планах;
политические скандалы и громкие, необдуманные заявления.
Венера и Кету в выходные
Астролог говорит, что 29 сентября Венера соединится с кармическим узлом Кету, что поднимет темы прошлого:
воспоминания о старых чувствах и отношениях;
желание вернуться к кому-то из прошлого;
переосмысление любви, привязанностей и тех историй, которые уже пройдены.
Также 29 сентября и 1 октября возможны напряженные эмоциональные дни, повышенная тревожность и риск конфликтов. А вот 2 октября — будет гармоничный день, который подарит приподнятое настроение и ощущение легкости.
Поэтому Базиленко советует 1 и 2 октября избегать конфликтов и недоразумений. Вместо этого 2 октября используйте для того, чтобы мечтать смело и закладывать основу вашего будущего. Ведь именно наши мысли и намерения сегодня творят нашу завтрашнюю судьбу.
Неделя открывает перед нами двери в новые возможности. Главное — не упустить шанс. В середине недели держите себя в руках: не позволяйте агрессии или резким словам разрушить ваши планы. А уже в конце недели Вселенная поможет нам отпустить прошлое и выбрать новый путь
Ученые выяснили, что Земля имеет скрытый временной лимит01.09.25, 10:39 • 5579 просмотров
Овен
Для вас начинается более спокойный период, когда захочется быть не в одиночестве, а рядом с партнером. Это хорошее время для укрепления личных отношений и поиска гармонии. В конце недели может возникнуть сильное желание романтики и даже возвращения к прошлым отношениям.
Совет: избегайте иллюзорного восприятия мира, оставайтесь реалистами.
Телец
Неделя будет насыщенной работой и обязанностями. На ваши плечи может лечь немало задач.
Совет: найдите баланс между трудом и отдыхом, иначе рискуете истощиться.
Близнецы
Пришло время дать себе возможность отдохнуть. Этот период продлится дольше, чем неделя, поэтому используйте его для восстановления сил и ярких эмоций. У вас большая удача в отношениях.
Совет: это время может очень изменить вашу жизнь к лучшему. Готовьтесь к непредсказуемым, но приятным ситуациям и новым знакомствам.
Рак
Вас потянет больше времени проводить дома, в уютной атмосфере, словно в собственной раковине. Хорошее время для чтения, творчества или работы из дома.
Совет: в середине недели возможны ссоры с домашними. Если планируете покупку или продажу недвижимости — это не лучший период, будьте внимательны с документами.
Лев
Для вас сейчас очень активный период. Максимально используйте его для общения и обмена идеями.
Совет: обязательно записывайте все, что придет в голову в эти сильные дни равноденствия — эти планы имеют шанс осуществиться.
Дева
Этот период стоит посвятить отдыху и внутреннему покою. Побудьте наедине, сформируйте свои желания, запишите их. В конце недели возможны встречи с бывшими или желание вернуться в прошлые отношения.
Совет: у вас появляются финансовые возможности, которые помогут стабилизировать будущее.
NASA обнаружило планету-«суперземлю», которая излучает таинственный сигнал на протяжении многих лет15.07.25, 12:18 • 6145 просмотров
Весы
Для вас начинается особое время: Солнце входит в ваш знак, и вы чувствуете прилив сил. Вы в центре внимания, а дни рождения несут новую энергию. Главное — не жить в иллюзиях, а активно менять жизнь к лучшему.
Совет: избегайте эмоциональных и конфликтных ситуаций — на этой неделе они могут взрываться очень быстро.
Скорпион
Неделя может быть напряженной. Вы будете чувствовать раздражительность, особенно во второй половине.
Совет: не спешите принимать важные решения. Лучше разберитесь в собственных финансах, планируйте, записывайте и выстраивайте стратегию на будущее.
Стрелец
Для вас это время для начала новых проектов и воплощения идей. Вы сможете найти единомышленников и сформировать команду. Это хороший период, чтобы заложить основу новых начинаний.
Совет: используйте первую половину недели для написания планов и желаний.
Козерог
Огромная возможность начать новые большие дела и подняться карьерно. Продумайте свои планы в начале недели, чтобы четко понимать свой путь развития.
Совет: это ваш шанс изменить деятельность или получить высокую должность — заложите фундамент будущих успехов.
Водолей
Для вас открывается прекрасное время для обучения, получения новых знаний и повышения духовного уровня. Полезными будут занятия психологией или изучение языков. Возможны путешествия, общение с иностранцами или даже переезд.
Совет: если вы уже находитесь за границей, сейчас можете получить нужные документы и строить планы на будущее именно там.
Рыбы
Этот период потребует от вас серьезных решений и смелости начать новые дела. Также возможен очень романтический период, новая история или даже восстановление старых отношений.
Совет: анализируйте свои планы в первой половине недели, чтобы избежать ошибок.
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников24.09.25, 08:30 • 66069 просмотров