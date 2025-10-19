Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня

З 20 по 27 жовтня очікується новий місячний цикл, парад планет у Скорпіоні та напружені зв’язки з Плутоном і Ліліт. Тиждень вимагає усвідомленого оновлення, глибокої внутрішньої роботи та самоконтролю. Про це спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

За словами Базиленко, цей тиждень вимагає зібраності. Події стискаються в "вузол" і тиснуть на нерв системи: спершу — новий місячний цикл, далі — скорпіонівський парад планет, напружені зв’язки з Плутоном і прицільні з’єднання з Чорною Місяцем (Ліліт).

Це не про легкість. Це про усвідомлене оновлення і глибоку внутрішню роботу, без яких пройти період буде складно - зауважила астролог.

Новий місяць: запуск місячного циклу в площині напруги

21 жовтня о 15:25 (Київ) відбувається новолуння у 29° Терезів. Сонце й Місяць одразу потрапляють у квадратуру з Плутоном — символом масових процесів, кризових переломів, великих трансформацій і глибинних підземних/водних сил.

• На зовнішньому рівні це може піднімати соціальну напругу, протестність, боротьбу за владу, а також підвищувати геофізичні збурення (сейсміка, водна стихія).

• На внутрішньому — шанс "вирізати" зайве: страхи, застарілі програми, залежності. Новий цикл задає високий поріг відповідальності: без дисципліни емоцій нікуди.

"Парад планет" у Скорпіоні: нерв тижня

Ключова конфігурація формується не Сонцем, а Меркурієм, Марсом і Чорною Місяцем (Ліліт) у Скорпіоні. Це "гострий інтелект" + "рішуча дія" + "тіньова оптика":

• 23 жовтня — точне з’єднання Меркурія з Ліліт: спотворення інформації, скандальні викриття, токсичні інформаційні хвилі, маніпуляції. Рецепт: фактчекінг, мовчазна пауза перед відповіддю, жодної участі в "зливних бачках";

• 25–26 жовтня — Марс з Ліліт: "вибухова" суміш імпульсу й тіні. Ризики конфліктів, аварійності, воєнних загострень. Рецепт: контроль агресії, сценарії безпеки, нуль провокацій.

Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися

Великий тригон — опора для світу

Позитивна сторона тижня — тригон між стеліумом планет у Скорпіоні, Юпітером і Сатурном.

Цей аспект створює енергію стабільності навіть серед глобального хаосу. Він дає шанс знайти підтримку, об’єднатися з іншими, зробити крок уперед у справах.

На світовому рівні — це зміцнення союзів, дипломатичні домовленості та пошук реальної опори.

Перехід Сонця у Скорпіон — 23 жовтня

Коли Сонце переходить у знак Скорпіона, активується тема кризи, оновлення, боротьби за правду.

23–24 жовтня воно утворює точну квадратуру до Плутона (головною планетою знака Скорпіона) — це дні гучних політичних подій, різких заяв, а також можливих стихійних явищ.

"Особливо важливо не піддаватися агресії — зберігайте внутрішню рівновагу", - радить астролог.

Енергія Нептуна — віра та духовна опора

У другій половині тижня Нептун повертається в знак Риб, де почувається найбільш сильно. Це нагадування, що навіть у складні моменти нас тримає внутрішня віра, духовність, любов і співчуття.

Так, час непростий, але він очищує світ.

Завдання — тримати горизонт серця чистим, не пірнати в страхи й змови, а живити волю через тишу й довіру.

Україна в центрі подій

Для України цей тиждень особливий. Парад планет (стеліум у Скорпіоні) проходить по Зеніту гороскопу держави й одночасно активує натальний Плутон України. Це — показник гучних рішень, які приймає керівництво країни, напруження у владних структурах, активізація військових процесів.

Але водночас сильний тригон між Юпітером і Сатурном вказує на велику підтримку союзників, стабільність, що тримається на вірі, дисципліні й витримці.

• 23–24 жовтня — особистий тиск на керівництво: відповідальність за рішення, публічні заяви, зовнішній контроль.

• 22–25 жовтня — концентрований коридор подій: можливі обстріли, руйнування, різкі повороти у воєнній ситуації.

• Одночасно великий тригон (стеліум–Юпітер–Сатурн) яскраво проявлений у державній картині: це сигнал міжнародної підтримки, посилення допомоги союзників (фінанси, безпека, коаліційні рішення).

• Уран знову входить у напружений аспект до Сонця України: фактор несподіваних хід-подій, різких поворотів, "зривів шаблонів", включно з інформаційними "ударними хвилями".

"Висновок тижня

Цей тиждень — вибуховий, але доленосний.

Старе відходить, нове ще тільки народжується.

Ми всі проходимо через період глибинного перетворення, коли варто не боротися з подіями, а приймати їх із розумінням, зберігаючи віру, доброту й спокій.

Цей тиждень- час очищення і переродження.

Пам’ятайте: усе, що зараз здається хаосом, насправді є частиною великої гармонії, яка поступово відновлюється", - порадила Базиленко.

Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад

Овен

Цей тиждень торкнеться твого серця. Ти можеш по-новому подивитися на свої стосунки — як особисті, так і робочі. Не діли світ на "чорне" і "біле" — спробуй зрозуміти глибину мотивів інших. Уникай поспішних рішень, особливо під впливом емоцій. Дозволь собі більше тиші — у ній народиться сила.

Телець

Життя ставить тебе перед вибором — діяти чи чекати. Зірки радять не поспішати: твоя мудрість у витримці. Цей тиждень допоможе знайти гармонію між обов’язками й бажаннями. Якщо щось руйнується — це лише шлях до нового, кращого. Подаруй собі спокій і турботу.

Близнюки

Ти немов на хвилі натхнення. Світ відкривається новими фарбами, але не забувай про баланс. Ідеї можуть сипатися з усіх боків, але вибери одну — найціннішу, і вклади в неї душу. У любові можливе пробудження почуттів, які здавалося, давно згасли.

Рак

Домівка — твоє джерело сили. Прислухайся до потреб своїх близьких, але не забувай про себе. Уникай конфліктів — вони зараз особливо виснажують. Натомість створи навколо себе простір любові, тепла й затишку. Саме він стане твоєю бронею від зовнішнього світу.

Лев

Усе навколо рухається швидко, і ти в центрі подій. Але справжня сила зараз — не у гучності, а у спокої. Не поспішай доводити свою правоту, просто будь. В кінці тижня можливі приємні новини чи зустріч, яка зігріє серце.

Діва

Фінансова сфера вимагає уваги: зірки дають можливості, але перевір кожен крок. Є шанс знайти нові джерела доходу або повернути старі борги. У стосунках — момент істини. Те, що не витримує глибини, відпускай без жалю. Звільни місце для світлого.

Терези

Новолуння у твоєму знаку відкриває нову сторінку. Зроби перший крок — навіть якщо страшно. Ти зараз будуєш нову версію себе, і Всесвіт допомагає. У середині тижня можливі випробування через его чи емоції — обери шлях миру. Він виведе тебе до гармонії.

Скорпіон

Твоя енергія на піку. Усе, що приховано, зараз виходить на світло. Не бійся правди — вона твій союзник. Але пам’ятай: сила без любові стає руйнівною. Уникай помсти, ревнощів, маніпуляцій. Заміни контроль — на віру. Тоді навіть хаос стане джерелом відродження.

Стрілець

Відчуття, що світ звужується, — ілюзія. Насправді він готує тебе до нового старту. Це час навчатися, медитувати, глибше пізнавати себе. Твоя мудрість зараз може стати опорою для інших. Поділися добрим словом — і Всесвіт поверне це сторицею.

Козоріг

Ти стоїш на порозі великих можливостей. Сфокусуйся на цілях — і не відволікайся на хаос довкола. Можливі рішення, які змінять твоє майбутнє. У стосунках головне — чесність. Якщо щось болить, краще сказати прямо, ніж накопичувати мовчки.

Водолій

Тиждень може принести як напруження, так і яскравий прорив. Можливі події, які змінять твою репутацію чи статус. Будь уважним до інформації — не вір одразу всьому, що почуєш. Вір своєму серцю, а не шуму навколо. Саме воно підкаже вірний шлях.

Риби

Твоя інтуїція зараз — дар. Але її легко заглушити страхом. Залиш сумніви, і ти відчуєш, що потік веде тебе у правильний бік. Можливі важливі знаки, сни, передчуття. Не бійся дивитися у глибину — саме там живе твоє оновлення.