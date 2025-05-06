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План ЄС на €800 млрд на оборону зустрів мляву відповідь - Euractiv

Київ • УНН

 • 4520 перегляди

Лише 14 країн ЄС офіційно запросили збільшення витрат на оборону, що ставить під сумнів план Єврокомісії ReArm Europe на 800 млрд євро через обмежені бюджетні можливості.

План ЄС на €800 млрд на оборону зустрів мляву відповідь - Euractiv

Трохи більше ніж половина з 27 держав-членів ЄС офіційно зробили запит до Європейської комісії на більше бюджетних можливостей для збільшення видатків на оборону, що викликало побоювання, що амбітний план Брюсселя щодо переозброєння може не досягти своєї мети у 800 млрд євро, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Лише 14 країн, як зазначається, офіційно прислухалися до заклику Брюсселя активувати "пункт про виняток" на національному рівні (national escape clause), яке дозволяє країнам ЄС збільшити військові витрати ще на 1,5% річного ВВП протягом наступних чотирьох років, не порушуючи суворих бюджетних правил блоку.

Ця схема є найважливішою опорою плану Єврокомісії ReArm Europe, покликаного протистояти військовій загрозі росії та пом'якшити ослаблення підтримки США європейської безпеки, зазначає видання.

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Бельгія, Болгарія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Словенія та Словаччина офіційно запросили активацію пункту, заявила Єврокомісія у понеділок. Чехія та Хорватія також заявили, що подадуть заявку, але поки не зробили офіційного запиту.

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Декілька інших держав-членів, включаючи Іспанію, четверту за величиною економіку ЄС, також можуть наслідувати цей приклад найближчими днями, за словами офіційних осіб і дипломатів ЄС.

"Можливо, будуть й інші, які збираються [подати заявку], але формально ми отримали 14 запитів на цей момент", - сказав Балаж Уйварі, речник Єврокомісії з економічних питань.

На додаток до запропонованої активації "пункту про виняток", який, за словами Брюсселя, може збільшити витрати на оборону на 650 млрд євро протягом наступних чотирьох років, план ReArm Europe включає до 150 млрд євро у вигляді кредитів Єврокомісії державам-членам для фінансування спільних оборонних проектів.

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Але, як зауважує видання, "багато багатших країн ЄС, включаючи Німеччину та Нідерланди, навряд чи подадуть заявку на частку так званих SAFE-кредитів, оскільки вони беруть позики за нижчими ставками, ніж Єврокомісія".

Аналітики та дипломати також висловили скептицизм, що активація "пункту про виняток" збільшить витрати на оборону на €650 млрд.

Чиновники ЄС кажуть, що ця цифра є "оцінкою", яка базується на припущенні, що всі 27 країн ЄС "поступово і неухильно" збільшать витрати на оборону до 2028 року ще на 1,5% порівняно з рівнями 2021 року.

Гіпотетично, цифра €650 млрд може бути досягнута меншою кількістю держав-членів, якщо вони збільшать свої військові витрати швидшими темпами, заявили чиновники.

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Чотири з 14 заявників на "пункт про виняток" - а саме Бельгія, Угорщина, Польща та Словаччина - при цьому підпадають під "процедуру надмірного дефіциту" (EDP) або офіційну догану за порушення 3%-го фіскального порогу блоку.

Країни, які подають заявку на активацію "пункту про виняток", потенційно можуть бути виключені з EDP, сказав Уйварі у понеділок.

Додаткова "гнучкість", що надається активацією "пункту про виняток", "враховуватиметься" в майбутніх оцінках Брюсселем дефіцитів держав-членів, сказав він.

Франція, Італія, Мальта та Румунія також підпадають під дію EDP.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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