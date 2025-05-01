ЄС сперечається про програму оборонних закупівель на €150 млрд - Euractiv

Країни-члени ЄС досі не можуть дійти згоди щодо того, скільки означає позиція "Купляй європейське" (Buy European) у програмі спільних оборонних закупівель ЄС на суму 150 млрд євро (SAFE). Однак промисловість не має жодних сумнівів. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

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Останній компромісний текст щодо програми, розроблений польським головуванням у Раді ЄС та представлений у середу, намагався провести межу щодо того, що означає спільна закупівля обладнання.

У ньому йшлося, що іноземні заводи можуть подавати заявки на приєднання до програми, якщо їхня країна має з ЄС як оборонну угоду, так і торговельну угоду щодо оборонної промисловості.

Але є й умови: має бути визначене місце виробництва, мінімальна частка компонентів має бути вироблена в ЄС, а частка компонентів із третіх країн має бути вказана.

Деякі держави-члени ЄС кажуть, що останній текст надто обмежувальний, і хочуть більшої відкритості для третіх країн. Поки що серед тих, хто розглядається для потенційної участі, є Велика Британія, Туреччина та Південна Корея.

На додаток до цих правил Греція та Нідерланди очолюють заклик обмежити приєднання третіх країн, які не поважають принципу верховенства закону, повідомили дві людини, і заборонити закупівлі у їхніх галузей промисловості.

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Пропозиції галузі

У той час, як країни сперечаються про правила, європейські оборонні гіганти ясно дають зрозуміти Брюсселю: Європа перш за все, за одним винятком.

У позиційному документі, з яким ознайомився Euractiv, такі великі європейські компанії, як Airbus, Saab та MBDA, які працюють через лобі Європейської асоціації безпеки та оборонної промисловості (ASD), хочуть зберегти європейські гроші на континенті. ASD стверджує, що виробники ЄС вже нарощують потужності та мають бути у пріоритеті, особливо зараз, коли іноземні запаси вичерпуються.

Преференції для Європи, як вказано, мають бути особливо суворими, коли йдеться про "ракети, захист критичної інфраструктури та кіберпростір", які слід віднести до категорії складного обладнання. Нині у текстах Єврокомісії та Ради вони класифікуються як нескладне обладнання.

Якщо будь-якій промисловості третьої країни слід надати доступ до програми, то це має бути Велика Британія, йдеться у статті. Декілька виробників ЄС мають філії у Великій Британії, такі як MBDA або Leonardo, або використовують компоненти, вироблені у Великій Британії. Для промисловості той факт, що Лондон веде переговори щодо підписання оборонного пакту, може бути гарною новиною.

Держави-члени ЄС продовжують переговори щодо тексту, а ухвалення все ще заплановане на 13 травня.

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