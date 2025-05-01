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ЕС спорит о программе оборонных закупок на €150 млрд – Euractiv

Киев • УНН

 • 3556 просмотра

Страны ЕС не могут прийти к согласию относительно позиции "Покупай европейское" в программе совместных оборонных закупок. Промышленность настаивает на приоритете европейских производителей, допуская исключение для Великобритании.

ЕС спорит о программе оборонных закупок на €150 млрд – Euractiv

Страны-члены ЕС до сих пор не могут прийти к согласию относительно того, сколько означает позиция "Покупай европейское" (Buy European) в программе совместных оборонных закупок ЕС на сумму 150 млрд евро (SAFE). Однако у промышленности нет никаких сомнений. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Последний компромиссный текст по программе, разработанный польским председательством в Совете ЕС и представленный в среду, пытался провести границу относительно того, что означает совместная закупка оборудования.

В нем говорилось, что иностранные заводы могут подавать заявки на присоединение к программе, если их страна имеет с ЕС как оборонное соглашение, так и торговое соглашение по оборонной промышленности.

Но есть и условия: должно быть определено место производства, минимальная доля компонентов должна быть произведена в ЕС, а доля компонентов из третьих стран должна быть указана.

Некоторые государства-члены ЕС говорят, что последний текст слишком ограничительный, и хотят большей открытости для третьих стран. Пока что среди тех, кто рассматривается для потенциального участия, есть Великобритания, Турция и Южная Корея.

В дополнение к этим правилам Греция и Нидерланды возглавляют призыв ограничить присоединение третьих стран, которые не уважают принцип верховенства закона, сообщили два человека, и запретить закупки в их отраслях промышленности.

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Предложения отрасли

В то время, как страны спорят о правилах, европейские оборонные гиганты ясно дают понять Брюсселю: Европа прежде всего, за одним исключением.

В позиционном документе, с которым ознакомился Euractiv, такие крупные европейские компании, как Airbus, Saab и MBDA, которые работают через лобби Европейской ассоциации безопасности и оборонной промышленности (ASD), хотят сохранить европейские деньги на континенте. ASD утверждает, что производители ЕС уже наращивают мощности и должны быть в приоритете, особенно сейчас, когда иностранные запасы исчерпываются.

Преференции для Европы, как указано, должны быть особенно строгими, когда речь идет о "ракетах, защите критической инфраструктуры и киберпространстве", которые следует отнести к категории сложного оборудования. Сейчас в текстах Еврокомиссии и Совета они классифицируются как несложное оборудование.

Если какой-либо промышленности третьей страны следует предоставить доступ к программе, то это должна быть Великобритания, говорится в статье. Несколько производителей ЕС имеют филиалы в Великобритании, такие как MBDA или Leonardo, или используют компоненты, произведенные в Великобритании. Для промышленности тот факт, что Лондон ведет переговоры о подписании оборонного пакта, может быть хорошей новостью.

Государства-члены ЕС продолжают переговоры по тексту, а принятие все еще запланировано на 13 мая.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
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