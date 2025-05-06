План ЕС на €800 млрд на оборону встретил вялый ответ - Euractiv

Чуть больше половины из 27 государств-членов ЕС официально запросили у Европейской комиссии больше бюджетных возможностей для увеличения расходов на оборону, что вызвало опасения, что амбициозный план Брюсселя по перевооружению может не достичь своей цели в 800 млрд евро, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Только 14 стран, как отмечается, официально прислушались к призыву Брюсселя активировать "пункт об исключении" на национальном уровне (national escape clause), который позволяет странам ЕС увеличить военные расходы еще на 1,5% годового ВВП в течение следующих четырех лет, не нарушая строгих бюджетных правил блока.

Эта схема является важнейшей опорой плана Еврокомиссии ReArm Europe, призванного противостоять военной угрозе россии и смягчить ослабление поддержки США европейской безопасности, отмечает издание.

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Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словения и Словакия официально запросили активацию пункта, заявила Еврокомиссия в понедельник. Чехия и Хорватия также заявили, что подадут заявку, но пока не сделали официального запроса.

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Несколько других государств-членов, включая Испанию, четвертую по величине экономику ЕС, также могут последовать этому примеру в ближайшие дни, по словам официальных лиц и дипломатов ЕС.

"Возможно, будут и другие, которые собираются [подать заявку], но формально мы получили 14 запросов на данный момент", - сказал Балаж Уйвари, представитель Еврокомиссии по экономическим вопросам.

В дополнение к предложенной активации "пункта об исключении", который, по словам Брюсселя, может увеличить расходы на оборону на 650 млрд евро в течение следующих четырех лет, план ReArm Europe включает до 150 млрд евро в виде кредитов Еврокомиссии государствам-членам для финансирования совместных оборонных проектов.

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Но, как отмечает издание, "многие более богатые страны ЕС, включая Германию и Нидерланды, вряд ли подадут заявку на долю так называемых SAFE-кредитов, поскольку они берут займы по более низким ставкам, чем Еврокомиссия".

Аналитики и дипломаты также выразили скептицизм, что активация "пункта об исключении" увеличит расходы на оборону на €650 млрд.

Чиновники ЕС говорят, что эта цифра является "оценкой", которая базируется на предположении, что все 27 стран ЕС "постепенно и неуклонно" увеличат расходы на оборону до 2028 года еще на 1,5% по сравнению с уровнями 2021 года.

Гипотетически, цифра €650 млрд может быть достигнута меньшим количеством государств-членов, если они увеличат свои военные расходы более быстрыми темпами, заявили чиновники.

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Четыре из 14 заявителей на "пункт об исключении" - а именно Бельгия, Венгрия, Польша и Словакия - при этом подпадают под "процедуру чрезмерного дефицита" (EDP) или официальный выговор за нарушение 3%-го фискального порога блока.

Страны, которые подают заявку на активацию "пункта об исключении", потенциально могут быть исключены из EDP, сказал Уйвари в понедельник.

Дополнительная "гибкость", предоставляемая активацией "пункта об исключении", "будет учитываться" в будущих оценках Брюсселем дефицитов государств-членов, сказал он.

Франция, Италия, Мальта и Румыния также подпадают под действие EDP.