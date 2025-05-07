Александр Вучич

Фіцо їде до путіна через ситуацію з транзитом газу - Вучич

Президент Сербії повідомив про заплановану поїздку прем'єра Словаччини до москви через газове питання. Словаччина шукає рішення після заяви України про припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.