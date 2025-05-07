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Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція
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07:07 • 13567 перегляди

Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція

06:41 • 16457 перегляди

Католицький світ чекає на появу білого диму: сьогодні у Ватикані розпочинається конклав

06:12 • 24369 перегляди

Кількість постраждалих через масовану атаку рф на Київ продовжує зростати: нові кадри наслідків

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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Александр Вучич

Новини по темi

Литва та Латвія закрили небо для Вучича, який збирався до москви на 9 травня

Литва та Латвія не дозволили літаку президента Сербії Олександра Вучича пролетіти через їх повітряний простір. Він планував відвідати росію 9 травня.

Політика • 6 травня, 19:12 • 4242 перегляди

Військ КНДР не буде на параді 9 травня в москві: ушаков розповів, хто представить Пхеньян

Пхеньян не відправить свої війська для участі у параді перемоги в москві. За словами помічника президента рф, КНДР буде представлена на рівні посла.

Новини Світу • 6 травня, 14:45 • 6318 перегляди

Вучич захворів, Фіцо скасовує візити перед обіцяною поїздкою до москви на 9 травня

Александар Вучич скасував зустрічі та повернувся до Сербії після консультацій з лікарями у Флориді. Тим часом, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо також скасував свій робочий графік.

Політика • 3 травня, 10:13 • 20440 перегляди

Європейські лідери не прибудуть до Києва 9 травня - Politico

Лідери Польщі, Британії, Франції та Німеччини не будуть у Києві 9 травня. Тим часом Фіцо планує бути на параді в москві, всупереч застереженням ЄС.

Політика • 29 квітня, 15:23 • 31509 перегляди

У Сербії відбувся мітинг на підтримку президента Вучича

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.

Новини Світу • 12 квітня, 20:27 • 2971 перегляди

Глава уряду Румунії закликає ексрадника Віктора Понта зняти свою кандидатуру з президентських виборів

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку закликав Віктора Понта зняти кандидатуру після зізнання останнього у готовності затопити румунські села задля уникнення повені в Сербії. Понта у відповідь закликав Чолаку піти у відставку.

Новини Світу • 11 квітня, 15:26 • 11122 перегляди

Вучич пообіцяв Сербії новий уряд на чолі з ендокринологом без політичного досвіду

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що до 18 квітня буде сформовано новий уряд на чолі з ендокринологом Джуро Мацутом. Очікується, що Мацут обійматиме посаду до 2027 року.

Новини Світу • 7 квітня, 06:15 • 4201 перегляди

Водійські права у ЄС: нові правила, покарання та зміни для водіїв

У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.

Новини Світу • 26 березня, 10:01 • 42712 перегляди

На тлі рекордних протестів у Сербії, лідери ЄС закликають президента Вучича зважиться на докорінні реформи

Єврокомісія закликала Сербію провести реформи, включно зі свободою ЗМІ та боротьбою з корупцією, на тлі масових протестів. Вучич заявив про прихильність до шляху в ЄС.

Новини Світу • 26 березня, 07:39 • 12457 перегляди

Уряд Сербії на чолі з прем'єром Вучевичем відправлено у відставку

Парламент Сербії відправив у відставку уряд Вучевича після студентських протестів, спричинених обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді. Розпочинається 30-денний період для формування нового уряду.

Новини Світу • 19 березня, 11:28 • 40967 перегляди

Трамп "надихнув" Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на НУО та медіа

Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.

Новини Світу • 18 березня, 11:24 • 42775 перегляди

Протести в Сербії: проти демонстрантів застосували "звукові гармати" - уряд заперечує

У Сербії протести досягли піку. Правозахисники заявили про використання "звукових гармат" проти демонстрантів, але уряд заперечує ці звинувачення, попри зростаючий тиск.

Новини Світу • 16 березня, 18:01 • 28672 перегляди

У Белграді масштабні протести: студенти вимагають справедливості після трагедії на вокзалі в Нові-Саді

Тисячі протестувальників зібралися у центрі Белграда. Вони вимагають оприлюднення документів та покарання винних у корупції, що призвела до трагедії в Нові-Саді.

Новини Світу • 15 березня, 02:10 • 18055 перегляди

У Сербії протестувальники заблокували національне радіо і телебачення

Сотні демонстрантів заблокували будівлю державного телеканалу RTS у Белграді після того, як ведучий назвав мітингарів "натовпом". Протести поширилися на телестанції у Воєводині та Крагуєваці.

Новини Світу • 11 березня, 12:34 • 15583 перегляди

Вучич пошкодував про підтримку "європейської" резолюції щодо України в ООН

Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо України на Генасамблеї ООН, але президент Вучич назвав це помилкою. Він пояснив таке рішення власною втомою та вибачився перед громадянами.

Політика • 25 лютого, 08:29 • 32074 перегляди

У Сербії студенти вийшли на новий масштабний протест через трагедію на залізничному вокзалі

Тисячі студентів зібралися в Крагуєваці на 15-годинний протест через загибель людей на вокзалі в Новому Саді. Вимагають розслідування трагедії та покарання винних у корупційному скандалі.

Новини Світу • 15 лютого, 15:20 • 25456 перегляди

У кортежі президента Сербії відпало колесо під час руху: відео інциденту

Автомобіль з кортежу президента Сербії Вучича втратив колесо під час руху, що зафіксувала камера відеореєстратора. Охорона швидко відреагувала, постраждалих немає, причини інциденту розслідуються.

Новини Світу • 9 лютого, 00:41 • 36184 перегляди

Смертельне обвалення навісу залізничного вокзалу в Нові Сад: експерти виявили "оглушливу корупцію"

Незалежна експертна група з Белграду виявила "оглушливу корупцію" при розслідуванні обвалу навісу вокзалу в Нові Сад. Трагедія, що забрала життя 15 людей, спричинила масові протести в Сербії.

Новини Світу • 6 лютого, 11:32 • 26567 перегляди

Президент Сербії розглядає можливість проведення позачергових виборів у квітні

Президент Вучич заявив про можливість проведення позачергових парламентських виборів після відставки прем'єра Вучевича. Рішення буде прийнято найближчим часом на тлі масових протестів через трагедію в Новому Саді.

Новини Світу • 29 січня, 10:00 • 23055 перегляди

Президент Сербії заявив, що не вводитиме санкцій проти росії - ЗМІ

Президент Сербії Вучич заявив про відмову вводити санкції проти росії та її союзників, поки він при владі. Він планує переговори з путіним щодо американських санкцій у нафтовій галузі.

Новини Світу • 25 січня, 15:49 • 37476 перегляди

Протест у Сербії: студенти вимагають притягнути до відповідальності винних у трагедії на вокзалі

У Белграді десятки тисяч людей вийшли на протест через нерозслідувану трагедію на вокзалі в Нові-Саді. Студенти звинувачують владу в корупції та вимагають оприлюднення документів щодо будівництва даху, що обвалився.

Новини Світу • 17 січня, 23:04 • 27784 перегляди

Сербія продовжить отримувати газ з Азербайджану

Президент Сербії Вучич повідомив, що Азербайджан не припинятиме постачання газу до країни, попри форс-мажорні обставини. Раніше повідомлялося про втрату щоденного постачання 1,7 млн кубометрів газу.

Економіка • 12 січня, 20:57 • 75590 перегляди

Азербайджан через форс-мажор припинив постачати газ Сербії

Сербія втратила щоденне постачання 1,7 млн кубометрів газу з Азербайджану через форс-мажорні обставини. Президент Вучич повідомив, що терміни відновлення постачання наразі невідомі.

Економіка • 11 січня, 23:52 • 35888 перегляди

Скоординували зусилля на спільному шляху до ЄС: Зеленський поговорив із Вучичем

Президенти України та Сербії провели телефонну розмову щодо розвитку двосторонніх відносин та координації зусиль на шляху до ЄС. Сербія надає фінансову та гуманітарну підтримку Україні, але утримується від санкцій проти рф.

Політика • 26 грудня, 18:24 • 27556 перегляди

Виборча комісія Косова зняла з виборів партію етнічних сербів

Центральна виборча комісія Косова відмовила партії "Сербський список" в участі у парламентських виборах. Причиною стала націоналістична позиція партії та її тісні зв'язки з Сербією.

Новини Світу • 24 грудня, 07:57 • 14434 перегляди

Розраховуємо на сильний голос Пекіна: Зеленський прийняв нового посла Китаю і розповів про участь КНДР у війні проти України

Президент України провів зустрічі з новопризначеними послами Китаю, Саудівської Аравії та Сербії. Обговорено питання торгівлі, енергетичної підтримки та військової допомоги.

Війна • 23 грудня, 19:40 • 34572 перегляди

У столиці Сербії пройшов масовий антиурядовий мітинг

У Белграді відбувся 29-тисячний мітинг на підтримку студентів, які блокують університет через загибель 15 людей у Новому Саді. Протестувальники вимагають покарання винних та створення перехідного уряду.

Новини Світу • 23 грудня, 06:39 • 15628 перегляди

Фіцо їде до путіна через ситуацію з транзитом газу - Вучич

Президент Сербії повідомив про заплановану поїздку прем'єра Словаччини до москви через газове питання. Словаччина шукає рішення після заяви України про припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

Політика • 21 грудня, 08:31 • 23086 перегляди

США готують санкції проти сербської нафтогазової компанії через зв'язки з рф

Президент Сербії повідомив про майбутні санкції США проти компанії NIS через російську власність. Сербія розглядає можливість зменшення частки "Газпрому" в компанії нижче 50%.

Економіка • 14 грудня, 21:27 • 46178 перегляди

Сербія планує підготувати бомбосховища по всій країні на випадок ядерної війни

Президент Сербії Вучич заявив про термінове облаштування бомбосховищ на випадок ядерної війни. За його словами, поточна ситуація у світі виходить з-під контролю та може призвести до масштабнішого конфлікту.

Новини Світу • 30 листопада, 09:55 • 19923 перегляди