На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
За сутки произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 33 боя. ВСУ отбили большинство атак, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.
С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.
Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.
За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.
В течение суток на линии фронта зафиксировано 97 боевых столкновений. Украинские военные отбили 28 обстрелов на Авдеевском направлении, 14 - на Бахмутском, 7 - на Лиманском и 6 - на Купянском направлениях.
За минувшие сутки произошло 134 боевых столкновения на различных участках фронта, противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и населенным пунктам.
В среду на украинском фронте произошло более 100 боевых столкновений, наиболее интенсивно - на Авдеевском направлении, где украинские защитники отразили 33 обстрела. Также россияне оживили наступательные действия на Купянском направлении, там в среду состоялось 11 боевых столкновений.
Во вторник украинские защитники выдержали 96 боевых столкновений против российских атак на нескольких фронтах, отражая наступления на семи направлениях.
За минувшие сутки на линии фронта произошло 131 боевое столкновение, враг совершил многочисленные обстрелы на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, но украинские войска отбили эти атаки и нанесли потери оккупационным войскам.
Под Авдеевкой украинские защитники отбили 40 вражеских атак, боевые столкновения велись на нескольких участках фронта.
На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои: враг задействовал до четырех бригад на Покровском и Кураховском направлениях, пытаясь продвинуться на запад от Авдеевки и Марьинки в направлении Покровска и Курахово.
В Донецкой области в результате российских обстрелов ранения получили три человека, а также 16 случаев обстрелов населенных пунктов.
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник нанес 12 ракетных ударов, 76 авиаударов и 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 114 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 75 авиаударов и 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
В понедельник произошло 62 боевых столкновения, большинство обстрелов украинские войска отбили на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, при этом противник нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, а также 100 раз применил реактивные системы залпового огня.
За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, во время которых противник нанес 15 ракетных и 63 авиационных ударов, а также совершил 109 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Вооруженные силы Украины отразили более 50 обстрелов со стороны российско-террористических войск на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, всего за сутки зафиксировано 91 боевое столкновение, при этом противник нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов.
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 102 боевых столкновения, во время которых противник нанес 29 ракетных ударов, 67 авиационных ударов и 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Российско-террористические войска активизировали штурмовые действия на Авдеевском направлении - за минувшие сутки украинские защитники отбили 26 атак со стороны оккупантов на указанном направлении. Всего в течение пятницы оккупанты атаковали 79 раз.
В оккупированном Лисичанске российский солдат из подразделения "шторм зет" убил двух местных жителей, а молодежь из так называемой "Луганской народной республики" на государственном уровне обучают распространять российскую пропаганду.
За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиаудара и 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных областях, включая Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и другие.
В Луганской области самой горячей точкой на линии фронта остается Белогоровка, где российские войска оказывают интенсивное давление, а в оккупированном Северодонецке мужчины обязаны проходить медицинский осмотр в военном комиссариате перед тем, как устроиться на работу.
87 боевых столкновений произошло в Украине в понедельник, самые интенсивные бои велись на Бахмутском и Новопавловском направлениях, где украинские войска отбили многочисленные российские атаки, несмотря на активные наступательные действия оккупантов под прикрытием авиации.
За минувшие сутки противник нанес 53 ракетных и 84 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Также за сутки на фронте зафиксировали 53 боевых столкновения. Больше всего атак враг провел на Бахмутском направлении и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 47 боевых столкновений, при этом боевики наступали на шести направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.
За минувшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, во время которых противник нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, а также 149 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки противник провел атак обстрелов на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаясь при поддержке авиации прорвать украинскую линию обороны, но украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским войскам и технике.
За минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 97 авиационных ударов и 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют ежемесячно являться в военный комиссариат, в "народной милиции лнр" увеличился уровень самоубийств, а освобожденная Макеевка и Невское находятся под российскими обстрелами.