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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28881 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: 145 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении

На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

Война • 19 августа, 05:43 • 54560 просмотра

110 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

За сутки произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 33 боя. ВСУ отбили большинство атак, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.

Война • 18 августа, 22:58 • 62880 просмотра

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе

С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.

Война • 22 мая, 20:30 • 71581 просмотра

На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.

Война • 21 мая, 20:17 • 49347 просмотра

За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.

Война • 5 мая, 16:56 • 68148 просмотра

За сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений, украинские воины отбили 28 атак на авдеевском направлении - Генштаб

В течение суток на линии фронта зафиксировано 97 боевых столкновений. Украинские военные отбили 28 обстрелов на Авдеевском направлении, 14 - на Бахмутском, 7 - на Лиманском и 6 - на Купянском направлениях.

Война • 3 мая, 17:01 • 43406 просмотра

На фронте произошло 134 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки произошло 134 боевых столкновения на различных участках фронта, противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Война • 3 мая, 04:52 • 43846 просмотра

Украинские воины выдержали и отбили 100 штурмов россиян, больше всего на Авдеевском направлении - Генштаб

В среду на украинском фронте произошло более 100 боевых столкновений, наиболее интенсивно - на Авдеевском направлении, где украинские защитники отразили 33 обстрела. Также россияне оживили наступательные действия на Купянском направлении, там в среду состоялось 11 боевых столкновений.

Война • 1 мая, 19:01 • 38538 просмотра

армейцы рф активно наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Во вторник украинские защитники выдержали 96 боевых столкновений против российских атак на нескольких фронтах, отражая наступления на семи направлениях.

Война • 30 апреля, 17:09 • 48924 просмотра

На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб

За минувшие сутки на линии фронта произошло 131 боевое столкновение, враг совершил многочисленные обстрелы на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, но украинские войска отбили эти атаки и нанесли потери оккупационным войскам.

Война • 29 апреля, 04:03 • 36429 просмотра

Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб

Под Авдеевкой украинские защитники отбили 40 вражеских атак, боевые столкновения велись на нескольких участках фронта.

Война • 28 апреля, 16:29 • 44498 просмотра

Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои: враг задействовал до четырех бригад на Покровском и Кураховском направлениях, пытаясь продвинуться на запад от Авдеевки и Марьинки в направлении Покровска и Курахово.

Война • 28 апреля, 12:49 • 79982 просмотра

В Донецкой области из-за российских атак травмированы три человека - ОВА

В Донецкой области в результате российских обстрелов ранения получили три человека, а также 16 случаев обстрелов населенных пунктов.

Война • 27 апреля, 07:20 • 39583 просмотра

На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник нанес 12 ракетных ударов, 76 авиаударов и 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война • 27 апреля, 04:45 • 59008 просмотра

На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 114 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 75 авиаударов и 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война • 26 апреля, 04:29 • 110912 просмотра

россияне активно штурмуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

В понедельник произошло 62 боевых столкновения, большинство обстрелов украинские войска отбили на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, при этом противник нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, а также 100 раз применил реактивные системы залпового огня.

Война • 22 апреля, 17:17 • 32015 просмотра

За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, во время которых противник нанес 15 ракетных и 63 авиационных ударов, а также совершил 109 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война • 21 апреля, 04:36 • 40120 просмотра

ВСУ отбили более 50 атак российской армии на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили более 50 обстрелов со стороны российско-террористических войск на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, всего за сутки зафиксировано 91 боевое столкновение, при этом противник нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов.

Война • 20 апреля, 17:02 • 52949 просмотра

На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 102 боевых столкновения, во время которых противник нанес 29 ракетных ударов, 67 авиационных ударов и 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война • 20 апреля, 04:40 • 36960 просмотра

Россияне активизировались на Авдеевском направлении: за сутки отражено 26 атак - Генштаб ВСУ

Российско-террористические войска активизировали штурмовые действия на Авдеевском направлении - за минувшие сутки украинские защитники отбили 26 атак со стороны оккупантов на указанном направлении. Всего в течение пятницы оккупанты атаковали 79 раз.

Война • 19 апреля, 16:48 • 37836 просмотра

В оккупированном Лисичанске военный рф убил двух местных гражданских - ОГА

В оккупированном Лисичанске российский солдат из подразделения "шторм зет" убил двух местных жителей, а молодежь из так называемой "Луганской народной республики" на государственном уровне обучают распространять российскую пропаганду.

Война • 18 апреля, 07:11 • 26036 просмотра

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиаудара и 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных областях, включая Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и другие.

Война • 17 апреля, 04:16 • 33979 просмотра

В Луганской области оккупанты заставляют проходить медосмотр при военкомате для трудоустройства, на фронте горячее всего в районе Белогоровки - ОВА

В Луганской области самой горячей точкой на линии фронта остается Белогоровка, где российские войска оказывают интенсивное давление, а в оккупированном Северодонецке мужчины обязаны проходить медицинский осмотр в военном комиссариате перед тем, как устроиться на работу.

Война • 16 апреля, 06:58 • 23342 просмотра

На Бахмутском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои - Генштаб

87 боевых столкновений произошло в Украине в понедельник, самые интенсивные бои велись на Бахмутском и Новопавловском направлениях, где украинские войска отбили многочисленные российские атаки, несмотря на активные наступательные действия оккупантов под прикрытием авиации.

Война • 15 апреля, 16:55 • 24105 просмотра

На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки противник нанес 53 ракетных и 84 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Также за сутки на фронте зафиксировали 53 боевых столкновения. Больше всего атак враг провел на Бахмутском направлении и Новопавловском направлениях.

Война • 11 апреля, 17:02 • 48362 просмотра

Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 47 боевых столкновений, при этом боевики наступали на шести направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.

Война • 10 апреля, 17:30 • 36221 просмотра

На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, во время которых противник нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, а также 149 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война • 10 апреля, 05:05 • 32663 просмотра

россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки противник провел атак обстрелов на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаясь при поддержке авиации прорвать украинскую линию обороны, но украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским войскам и технике.

Война • 9 апреля, 17:09 • 85634 просмотра

На фронте произошло 56 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 97 авиационных ударов и 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война • 9 апреля, 04:34 • 30266 просмотра

В Луганской области оккупанты в Рубежном заставляют раз в месяц появляться в военкомате - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют ежемесячно являться в военный комиссариат, в "народной милиции лнр" увеличился уровень самоубийств, а освобожденная Макеевка и Невское находятся под российскими обстрелами.

Война • 8 апреля, 06:40 • 36380 просмотра