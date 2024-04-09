На фронте произошло 56 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутскомнаправлении нашими воинами отбито 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клищеевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 6 атак в районе населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, оккупанты совершили 6 безуспешных атак позиций наших войск.

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб