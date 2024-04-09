Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

Ирак намерен запустить нефтепровод для поставок в Турцию через 10 лет

Ирак планирует отремонтировать нефтепровод Киркук-Джейхан в Турцию, что позволит экспортировать до 350 000 баррелей в сутки до конца месяца, что может вызвать напряженность в отношениях с курдскими властями по контролю над доходами от нефти.