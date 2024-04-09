Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  115723 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  115103 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  159557 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  126982 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205383 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192876 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182790 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152877 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110164 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127787 просмотра

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2 апреля 2024, 04:45  •  442742 просмотра

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 11 ударов по противнику, уничтожив 4 зенитно-ракетных комплекса и 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Война •   •  2260 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

Украинская ПВО уничтожила 20 из 20 ударных дронов россиян - Воздушные Силы

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили все 20 российских ударных беспилотников, запущенных во время ночной атаки 9 апреля.

Война •   •  9122 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 20 из 20 ударных дронов россиян - Воздушные Силы

На Луганщине оккупанты задолжали миллионы работникам бюджетных учреждений - Центр сопротивления

Оккупанты на Луганщине задолжали более 19 миллионов оккупационных рублей заработной платы более 2 500 работникам школ, детских садов, музеев и коммунальных предприятий, начиная с 2022 года.

Общество •   •  12620 просмотра
На Луганщине оккупанты задолжали миллионы работникам бюджетных учреждений - Центр сопротивления

Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя

Белый дом обвиняет Конгресс в бездействии, что приводит к потере Украиной позиций на поле боя, и призывает принять законопроект о предоставлении помощи Украине.

Война •   •  16451 просмотра
Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя

9 апреля: Всемирный день антиквариата, у мусульман заканчивается священный месяц Рамадан

Культура коллекционирования зародилась еще в Древнем Египте. Современное понятие антиквариат приобрел в эпоху Возрождения - в XV-XVI веках.

УНН Lite •   •  12683 просмотра
9 апреля: Всемирный день антиквариата, у мусульман заканчивается священный месяц Рамадан

Шесть европейских стран подписали Пакт безопасности в Северном море

Шесть европейских стран - Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Дания и Норвегия - подписали пакт об инвестировании и сотрудничестве в защите критически важной инфраструктуры, такой как кабели и нефтегазовые установки в Северном море.

Экономика •   •  12503 просмотра
Шесть европейских стран подписали Пакт безопасности в Северном море

Ирак намерен запустить нефтепровод для поставок в Турцию через 10 лет

Ирак планирует отремонтировать нефтепровод Киркук-Джейхан в Турцию, что позволит экспортировать до 350 000 баррелей в сутки до конца месяца, что может вызвать напряженность в отношениях с курдскими властями по контролю над доходами от нефти.

Экономика •   •  14188 просмотра
Ирак намерен запустить нефтепровод для поставок в Турцию через 10 лет

Над Воронежской областью России уничтожили дрон

Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью России, при этом, по словам губернатора, никто не пострадал.

Война •   •  13828 просмотра
Над Воронежской областью России уничтожили дрон

Десять месяцев подряд наблюдаются рекордно высокие температуры во всем мире - исследователи ЕС

Март 2023 года стал десятым месяцем подряд с рекордно высокими глобальными температурами, продолжая тенденцию экстремальной жары во всем мире, согласно данным Службы мониторинга климата ЕС.

Новости Мира •   •  10952 просмотра
Десять месяцев подряд наблюдаются рекордно высокие температуры во всем мире - исследователи ЕС

Армия КНР активизировала проведение учений в Южно-Китайском море

Армия Китая осуществила патрулирование и комплексные учения в южной акватории с участием военно-морских сил и боевой авиации.

Война •   •  12863 просмотра
Армия КНР активизировала проведение учений в Южно-Китайском море