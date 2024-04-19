Россияне активизировались на Авдеевском направлении: за сутки отражено 26 атак - Генштаб ВСУ

Россияне оживили штурмовые действия на Авдеевском направлении. Там в течение суток наши защитники отбили 26 атак оккупантов. Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 26 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. - говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Детали

В общем, в течение суток на украинском фронте состоялось 79 боевых столкновений.

Россияне нанес 25 ракетных и 52 авиационных удара, и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 9 атак россиян возле Твердохлебово и Кременной на Луганщине, а также вблизи Тернов в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины выдержали 15 российских штурмов. При поддержке авиации захватчики пытался улучшить тактическое положение в районе Белогоровки Луганской области, и Верхнекаменского, Спирного, Часового Яра и Клещеевки в Донецкой области.

На Новопавловском направлении армейцы рф шли в наступление 16 раз. Штурмовали возле Новомихайловки и Победы. Прорвать оборону наших войск захватчикам не удалось.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны отбили 11 штурмов в районе Крынок на левобережье Херсонщины

На Херсонском направлении враг при поддержке авиации, совершил 6 атак на позиции наших войск - все у Крынки Херсонской области.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и уничтожила один пункт управления противника.

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