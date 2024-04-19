Россияне активизировались на Авдеевском направлении: за сутки отражено 26 атак - Генштаб ВСУ

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В G7 призвали Китай прекратить предоставлять россии материалы для развития производства
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Атака рф на порт "Южный" нанесла ущерб украинским и сингапурским портовым сооружениям - Зеленский
Ракетная атака России на украинский морской порт "Южный" нанесла ущерб сингапурским портовым объектам, говорится в обращении Зеленского к участникам встречи Украина-НАТО.
Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения
Денис "Редис" Прокопенко, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, призвал США отменить запрет на передачу западного вооружения "Азову", поскольку он препятствует боеспособности бригады и снижает обороноспособность Украины.