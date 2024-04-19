Силы обороны отбили 11 штурмов в районе Крынок на левобережье Херсонщины

В операционной зоне Сил обороны юга украинские бойцы отбили 11 штурмов российских войск на временно оккупированной Херсонщине и 4 - на Ореховском направлении. Об этом в пятницу Силы обороны юга Украины сообщили в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить подразделения Сил обороны с занятых позиций.

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 11 штурмов в направлении плацдарма у Крынок. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, из которых 3 в районе Старомайорского, 1 в районе Роботино. Успеха не имели, отметили в Силах обороны юга.

Украинские бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций. Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку.

В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 108 разведывательных дронов.

В течение боевых суток оккупанты совершили на Ореховском направлении 9 авиационных ударов с применением 8 управляемых авиабомб и более 60 неуправляемых авиационных ракет.

На Херсонском направлении осуществили один авиационный удар с применением около десятка неуправляемых авиационных ракет.

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