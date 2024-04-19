Силы обороны отбили 11 штурмов в районе Крынок на левобережье Херсонщины

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Создатели оскароносного документального фильма "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко - провели первую встречу в Украине после получения премии Американской киноакадемии, привезя в страну статуэтки "Оскар" и BAFTA.
В НАТО обеспокоены поддержанным парламентом Грузии законопроектом об "иноагентах"
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