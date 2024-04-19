Силы обороны отбили 11 штурмов в районе Крынок на левобережье Херсонщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  34413 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  75317 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  203489 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  235152 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232306 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176087 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119426 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129639 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140076 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138227 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"

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"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  213690 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  319739 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

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16 апреля 2024, 06:10  •  329557 просмотра

Силы обороны отбили 11 штурмов в районе Крынок на левобережье Херсонщины

На левобережье Херсонской области украинские военные отбили 11 атак российских войск в направлении плацдарма у Крынок и 4 атаки на Ореховском направлении.

Война •   •  2090 просмотра
Силы обороны отбили 11 штурмов в районе Крынок на левобережье Херсонщины

Блинкен предупредил Пекин относительно россии: "Китай не может стоять одной ногой в обоих ботинках"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для других европейских стран.

Война •   •  2745 просмотра
Блинкен предупредил Пекин относительно россии: "Китай не может стоять одной ногой в обоих ботинках"

В кремле заявили, что не будут прекращать боевые действия в Украине, даже на время мирных переговоров

россия не будет прекращать боевые действия во время мирных переговоров с Украиной. В то же время в Москве не верят в возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война •   •  2442 просмотра
В кремле заявили, что не будут прекращать боевые действия в Украине, даже на время мирных переговоров

Штат БЭБ укомплектован лишь на 26,5% - Перхун

Сейчас Бюро экономической безопасности Украины укомплектовано лишь на 26,5%, в нем работает 1060 человек из 4000 штатных работников, предусмотренных законодательством.

политика •   •  2102 просмотра
Штат БЭБ укомплектован лишь на 26,5% - Перхун

Ограничение энергетических доходов рф, санкции и не только: обнародовано заявление министров иностранных дел стран G7

Министры иностранных дел G7 продолжат вводить санкции против россии и лиц и компаний из третьих стран, которые помогают россии, противодействовать попыткам обойти санкции и экспортные ограничения, оказывать давление на доходы России от энергетики и других секторов, а также изучать возможность использования иммобилизованных российских активов для поддержки Украины.

Война •   •  2031 просмотра
Ограничение энергетических доходов рф, санкции и не только: обнародовано заявление министров иностранных дел стран G7

Польские фермеры продолжают блокировать грузовики на границе на четырех КПП

Польские протестующие блокируют четыре пункта пропуска на границе с Украиной, не пропуская грузовики, но позволяя автобусам и легковым автомобилям свободно передвигаться, требуя ограничить количество грузовиков, въезжающих в Украину.

Экономика •   •  2309 просмотра
Польские фермеры продолжают блокировать грузовики на границе на четырех КПП

Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка россии - Reuters

Европейский центральный банк планирует обязать итальянский UniCredit, второй по величине банк ЕС в россии, резко сократить свои активы в рф.

Новости Мира •   •  1972 просмотра
Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка россии - Reuters

Вражеский обстрел Днепра: патрульные показали первые минуты после удара

24 человека были ранены в результате российского ракетного удара по Днепру. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

Война •   •  3460 просмотра
Вражеский обстрел Днепра: патрульные показали первые минуты после удара

Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"

Создатели оскароносного документального фильма "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко - провели первую встречу в Украине после получения премии Американской киноакадемии, привезя в страну статуэтки "Оскар" и BAFTA.

Война •   •  4176 просмотра
Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"

В НАТО обеспокоены поддержанным парламентом Грузии законопроектом об "иноагентах"

НАТО выражает обеспокоенность в связи с принятым в первом чтении законопроектом Грузии об "иностранных агентах", называя его шагом назад, который не способствует евроатлантической интеграции страны, стремящейся стать членом Альянса.

Новости Мира •   •  4082 просмотра
В НАТО обеспокоены поддержанным парламентом Грузии законопроектом об "иноагентах"