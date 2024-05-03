За сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений, украинские воины отбили 28 атак на авдеевском направлении - Генштаб

В течение суток на линии фронта зафиксировано 97 боевых столкновений, в частности на авдеевском направлении украинские военные отбили 28 вражеских атак. Об этом сообщает Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

В общем, враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 7 атак, осуществленных противником, при поддержке авиации, в районе Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, а также населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 28 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Водяное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговка, Львов, Тягинка, Токаревка Херсонской области.

Дополнение

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления противника.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 470 870 человек личного состава и 7332 танка.