За сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений, украинские воины отбили 28 атак на авдеевском направлении - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  128659 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  129287 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  131296 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  121069 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108679 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126657 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125271 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119428 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115186 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102005 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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За сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений, украинские воины отбили 28 атак на авдеевском направлении - Генштаб

В течение суток на линии фронта зафиксировано 97 боевых столкновений. Украинские военные отбили 28 обстрелов на Авдеевском направлении, 14 - на Бахмутском, 7 - на Лиманском и 6 - на Купянском направлениях.

Война •   •  1460 просмотра
За сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений, украинские воины отбили 28 атак на авдеевском направлении - Генштаб

Украина требует отстранения российских и белорусских гребцов от олимпийской квалификации

Украина требует отстранить российские и белорусские экипажи гребцов от олимпийской квалификации из-за нарушения рекомендаций МОК, ссылаясь на то, что их участие представляет страны-агрессоры.

спорт •   •  2302 просмотра
Украина требует отстранения российских и белорусских гребцов от олимпийской квалификации

Во Вьетнаме самая длительная жара за 30 лет, в водохранилищах погибли сотни тысяч рыб

Вьетнам переживает самую продолжительную за последние 30 лет жару, повлекшую падение уровня воды и гибель до 200 тонн рыбы в водохранилищах на юге страны.

Новости Мира •   •  3180 просмотра
Во Вьетнаме самая длительная жара за 30 лет, в водохранилищах погибли сотни тысяч рыб

Запланировали дальнейшие шаги для развития сотрудничества: Ермак поговорил с главой МИД Венгрии Сийярто

Андрей Ермак и Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре обсудили ключевые вопросы украинско-венгерских отношений и спланировали дальнейшие шаги для развития сотрудничества.

политика •   •  4593 просмотра
Запланировали дальнейшие шаги для развития сотрудничества: Ермак поговорил с главой МИД Венгрии Сийярто

В результате комбинированной атаки рф по Чугуеву травмированы трое мирных жителей

Трое гражданских получили ранения в результате комбинированной атаки российских войск на Чугуев в Харьковской области с применением ракет С-300 и ракет "Торнадо-С" с кассетными боеприпасами.

Война •   •  4228 просмотра
В результате комбинированной атаки рф по Чугуеву травмированы трое мирных жителей

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Ежегодно христиане ожидают символического схождения Благодатного огня - церемонии. УНН собрал для вас интересную информацию об этом таинстве, которое традиционно происходит в последнюю субботу перед Пасхой.

Общество •   •  27721 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Захватчики сегодня более 10 раз обстреливали Днепропетровщину, есть раненый в Никопольской громаде

44-летний мужчина получил осколочные ранения в Никополе после того, как российские войска сегодня более 10 раз обстреляли Днепропетровскую область, повредив 13 домов, 5 хозяйственных построек, медицинское учреждение, автомобиль и линии электропередач.

Война •   •  6265 просмотра
Захватчики сегодня более 10 раз обстреливали Днепропетровщину, есть раненый в Никопольской громаде

Украина получит от США сверхсовременные ударные дроны с огнестрельным оружием

Соединенные Штаты предоставят Украине современные вооруженные беспилотники Felon 1. 0, оснащенные пушкой калибра 5,56 мм, и FelonX, оснащенные противотанковой ракетой Spike, для усиления обороноспособности Украины.

Война •   •  6641 просмотра
Украина получит от США сверхсовременные ударные дроны с огнестрельным оружием

В Киеве трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа, ведется расследование

3-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в киевском районе Позняки, но выжила после падения, поскольку внизу был зеленый газон, ведется досудебное расследование.

Киев •   •  7654 просмотра
В Киеве трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа, ведется расследование

НБУ запретил банкам принимать в залог товары военного назначения

Национальный банк Украины запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в залог товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, с целью обеспечения безопасности и стабильности банковской системы во время военного положения.

Война •   •  8495 просмотра
НБУ запретил банкам принимать в залог товары военного назначения