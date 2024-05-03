За добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, українські воїни відбили 28 атак на авдіївському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
Протягом доби на лінії фронту зафіксовано 97 бойових зіткнень. Українські військові відбили 28 обстрілів на Авдіївському напрямку, 14 - на Бахмутському, 7 - на Лиманському та 6 - на Куп'янському напрямках.
Протягом доби на лінії фронту зафіксовано 97 бойових зіткнень, зокрема на авдіївському напрямку українські військові відбили 28 ворожих атак. Про це повідомляє Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Андріївка, Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак, здійснених противником, за підтримки авіації, в районі Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, а також населених пунктів Терни, Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 28 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка Херсонської області.
Доповнення
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління противника.
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 470 870 осіб особового складу і 7332 танків.