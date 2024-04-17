За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  101433 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  101038 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  103190 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  104905 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  123459 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136162 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136313 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123411 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103107 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203605 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиаудара и 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных областях, включая Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и другие.

Война •   •  3395 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

Сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией: сколько людей в Украине страдают этим неизлечимым недугом

Во Всемирный день борьбы с гемофилией, 17 апреля, по всему миру проходят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о гемофилии - редком генетическом заболевании, которое нарушает свертываемость крови и вызывает чрезмерное кровотечение.

Здоровье •   •  3534 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией: сколько людей в Украине страдают этим неизлечимым недугом

В Днепропетровской области после непогоды восстановлено электроснабжение для 48 000 семей

Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение 48 000 семей в Днепропетровской области после ликвидации последствий непогоды.

Общество •   •  6109 просмотра
В Днепропетровской области после непогоды восстановлено электроснабжение для 48 000 семей

Великобритания запрещает курение для тех, кто родился после 2009 года

Британский парламент принял закон о запрете курения для людей, рожденных после 2009 года, с целью создания "поколения, свободного от табачного дыма".

Новости Мира •   •  8013 просмотра
Великобритания запрещает курение для тех, кто родился после 2009 года

Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к событию, которое посвящено одним из самых загадочных животных нашей планеты - Всемирному дню летучих мышей. Сейчас в мире насчитывается около тысячи различных видов летучих мышей. Большинство находятся на грани исчезновения.

УНН Lite •   •  9344 просмотра
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Канада планирует предоставить Украине $1,6 млрд в течение 5 лет на летальную и нелетальную военную помощь, согласно федеральному бюджету на 2024 год.

Война •   •  13807 просмотра
Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Украинские пара дзюдоисты с недостатками слуха завоевали первое место в командном зачете и получили 17 медалей на чемпионате мира

На чемпионате мира среди спортсменов с недостатками слуха в Туркестане (Казахстан) украинская сборная по дзюдо завоевала 17 медалей, в том числе золото в командном зачете, и заняла первое общекомандное место среди 15 стран.

спорт •   •  9439 просмотра
Украинские пара дзюдоисты с недостатками слуха завоевали первое место в командном зачете и получили 17 медалей на чемпионате мира

Зафиксирована активность тактической авиации противника в Восточном регионе

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника и угрозе воздушных ударов на восточном направлении.

Война •   •  10715 просмотра
Зафиксирована активность тактической авиации противника в Восточном регионе

Бранч возможностей: Бережная расскажет о бизнес-грантах для ветеранов и их семей

В субботу жены военных и ветеранки смогут узнать, как получить грант от Министерства экономики Украины на открытие или расширение собственного бизнеса.

Экономика •   •  9952 просмотра
Бранч возможностей: Бережная расскажет о бизнес-грантах для ветеранов и их семей

Прозвучали взрывы и вспыхнул пожар возле военного аэродрома в Джанкое

Возле военного аэродрома в оккупированном городе Джанкой, Крым, произошли взрывы и пожар.

Война •   •  12144 просмотра
Прозвучали взрывы и вспыхнул пожар возле военного аэродрома в Джанкое