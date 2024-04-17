За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

За сутки произошло 68 боевых столкновений. рф нанесла 2 ракетных и 64 авиационных удара. Совершено 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 2 ракетных и 64 авиационных удара, а также совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Поповка, Воздвиженская Сумской области; Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестовое Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Заречное, Верхнекаменское, Часов Яр, Спирное, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Первомайское, Соловьево, Белая Гора, Новобахмутовка, Александрополь, Антоновка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Казацкое Херсонской области. Под артиллерийским обстрелом оказались более 110 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: враг наступательных действий не вел.

Лиманский: противник 9 раз атаковал районы населенных пунктов Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

Бахмутский: Защитники отбили 19 атак оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

Авдеевский: Украинские Силы отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

Новопавловский: россияне 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: вражеские силы 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Херсонский: оккупанты совершили 5 безуспешных штурмов позиций ВСУ.

Добавим

За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения вражеского личного состава и 2 пунктам управления. Подразделениями ракетных войск был поражен 1 район сосредоточения вражеского личного состава.

Зафиксирована активность тактической авиации противника в Восточном регионе