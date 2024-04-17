Зафиксирована активность тактической авиации противника в Восточном регионе

Стоимость пасхальной корзины в Украине вырастет на 17,6%, то есть 1422 грн в 2024 году

В 2024 году стоимость традиционной пасхальной корзины для семьи из 4 человек выросла на 17,6% до 1422,05 грн по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за роста цен на такие ингредиенты, как масло, молоко, дрожжи, изюм, мясные продукты и твердый сыр, что отражает экономическую нестабильность, вызванную военными действиями.