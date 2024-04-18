В оккупированном Лисичанске военный рф убил двух местных гражданских - ОГА

В оккупированном Лисичанске Луганской области боец "шторм зет" убил двух местных гражданских, молодежь из "лнр" на государственном уровне учат распространять пропаганду рф, оккупанты атаковали вблизи Невского. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, пишет УНН.

Враг попытался штурмовать наши позиции вблизи Невского и соседних Тернов, что в Донецкой области. Там отбиты три атаки россиян. Продолжают они активные боевые действия и в Белогоровке. По Невскому нанесены удары из реактивной системы залпового огня и минометов. По Грековке и Макеевке оккупанты применили артиллерию. Авиацию - по Белогоровке и Серебрянскому лесу, - сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, комментируя ситуацию с безопасностью в регионе.

Детали

Также жителям Невского и Новолюбовки вчера раздали недельный запас хлеба. В Невское привезли продукты питания и хозяйственные товары.

Дополнение

Двух гражданских жителей Лисичанска расстрелял из автомата бывший боец российского штурмового подразделения "шторм зет". До полномасштабного вторжения этот россиянин неоднократно отбывал наказание за разбои, кражи, ДТП. Но за участие в боевых действиях получил право находиться на свободе. Теперь у него снова появилась возможность вернуться на фронт - воспользовался он ею быстро.

Также отмечается, что представителей молодежи из так называемой "лнр" собрали в калужской области. Там для них организовали историко-просветительский форум "Курс молодого бойца. Информационный фронт".

Распространять российские нарративы в социальных сетях их учат в рамках национального проекта "Образование". Алгоритмам создания фейков обучают на государственном уровне.

Напомним

В Луганской области самой горячей точкой на линии фронта остается Белогоровка, где российские войска оказывают интенсивное давление, а в оккупированном Северодонецке мужчины обязаны проходить медицинский осмотр в военном комиссариате перед тем, как устроиться на работу.