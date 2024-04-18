В оккупированном Лисичанске военный рф убил двух местных гражданских - ОГА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  131071 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  169020 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  169306 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  149748 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  114774 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126874 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138356 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137564 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124107 просмотра

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15 апреля 2024, 07:40  •  103635 просмотра

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11 апреля 2024, 08:47  •  485104 просмотра

В оккупированном Лисичанске военный рф убил двух местных гражданских - ОГА

В оккупированном Лисичанске российский солдат из подразделения "шторм зет" убил двух местных жителей, а молодежь из так называемой "Луганской народной республики" на государственном уровне обучают распространять российскую пропаганду.

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В оккупированном Лисичанске военный рф убил двух местных гражданских - ОГА

Юсов о взрывах в Джанкое: "Прекрасная операция ВСУ с очень хорошими результатами"

Вооруженные силы Украины провели операцию в Джанкое, временно оккупированном Крыму, в результате которой были уничтожены силы и техника противника.

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Юсов о взрывах в Джанкое: "Прекрасная операция ВСУ с очень хорошими результатами"

Шмыгаль - главе Минфина США: рассчитываем на разблокирование американской помощи Украине

Премьер-министр Украины ожидает продолжения финансовой и военной помощи США до 2024 года, конфискации российских активов для помощи Украине и углубления двустороннего сотрудничества для победы в войне и установления мира.

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Шмыгаль - главе Минфина США: рассчитываем на разблокирование американской помощи Украине

Украинские разведчики в течение первой половины недели уничтожили 10 вражеских военных объектов

Украинское разведывательное подразделение "Кабул 9" за два дня уничтожило 10 военных объектов противника, в частности автомобильную технику, бензовоз и склад боеприпасов на Запорожском участке фронта.

Война •   •  18173 просмотра
Украинские разведчики в течение первой половины недели уничтожили 10 вражеских военных объектов

Юсов: есть информация об успешной атаке на российскую РЛС

Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило об успешной атаке на российскую радиолокационную станцию и сожжении вражеского вертолета накануне.

Война •   •  17322 просмотра
Юсов: есть информация об успешной атаке на российскую РЛС

Футбол: блестящая игра украинского вратаря Лунина вывела "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

Блестящая игра украинского вратаря Андрея Лунина, который отразил два пенальти, помогла мадридскому "Реалу" победить "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов и выйти в полуфинал против мюнхенской "Баварии".

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Футбол: блестящая игра украинского вратаря Лунина вывела "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

Шмыгаль - главе МВФ: Украина ожидает четвертый транш на фоне усилий по восстановлению экономики

Украина получила три транша кредита МВФ по программе на 16 миллиардов долларов и ожидает успешного выделения четвертого транша, одновременно обсуждая с директором МВФ усилия по восстановлению экономики и потенциальную конфискацию российских активов для нужд Украины.

Экономика •   •  16388 просмотра
Шмыгаль - главе МВФ: Украина ожидает четвертый транш на фоне усилий по восстановлению экономики

Курс валют на 18 апреля: доллар упал на 3 копейки

Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 39,5451 UAH/USD, доллар подешевел на 3 копейки.

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Курс валют на 18 апреля: доллар упал на 3 копейки

Украина с начала полномасштабного вторжения рф получила от партнеров 83,7 млрд долларов - Марченко

С начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года Украина получила 83,7 млрд долларов финансовой помощи от международных партнеров.

Экономика •   •  14286 просмотра
Украина с начала полномасштабного вторжения рф получила от партнеров 83,7 млрд долларов - Марченко

Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 181 объект инфраструктуры - отчет

Российские войска атаковали 13 областей Украины, обстреляв 96 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  15278 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 181 объект инфраструктуры - отчет