На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб
Киев • УНН
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения: враг наносил ракетные и авиационные удары, применял реактивные системы залпового огня, а украинские войска отражали атаки на разных участках фронта.
За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения. В общем враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражено 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Роздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отражено еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.
На Ореховском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.
Еще плюс 1060 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага28 февраля 2024, 05:41 • 15133 просмотра
На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения: враг наносил ракетные и авиационные удары, применял реактивные системы залпового огня, а украинские войска отражали атаки на разных участках фронта.
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