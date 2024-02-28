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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб

На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 05:50  •  14627 просмотра

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Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения: враг наносил ракетные и авиационные удары, применял реактивные системы залпового огня, а украинские войска отражали атаки на разных участках фронта.

За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения. В общем враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отражено еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.

Еще плюс 1060 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага28 февраля 2024, 05:41 • 15133 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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На фронті відбулося 102 бойові зіткнення – Генштаб
102 combat engagements took place in the frontline - General Staff
Новости по теме

На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения: враг наносил ракетные и авиационные удары, применял реактивные системы залпового огня, а украинские войска отражали атаки на разных участках фронта.

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