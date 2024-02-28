На фронті відбулося 102 бойові зіткнення – Генштаб
Київ • УНН
Генеральний штаб повідомив, що за минулу добу на фронті відбулося 102 бойових зіткнення: ворог завдавав ракетних та авіаційних ударів, застосовував реактивні системи залпового вогню, а українські війська відбивали атаки на різних ділянках фронту.
Протягом минулої доби відбулося 102 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 ворожих атак в районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.
На Оріхівському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
Ще плюс 1060 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога28.02.24, 07:41 • 27718 переглядiв