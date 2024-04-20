ВСУ отбили более 50 атак российской армии на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - Генштаб

В течение суток зафиксировано 91 боевое столкновение; враг нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов. Силы обороны продолжают сдерживать российских захватчиков и наносят удары по районам сосредоточения противника. Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Продолжаются семьсот восемьдесят седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, в течение суток зафиксировано 91 боевое столкновение:

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. В районах населенных пунктов Новосадово и Ямполовка Донецкой области сс рф нанесли авиационные удары. Более 10 населенных пунктов пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов

На Бахмутском направлении ВСУ справились с 25 атаками российских захватчиков. Враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Ивановское, Новый Донецкой области. Противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 18 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка Донецкой области. Оккупанты наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь, Соловьево и Новоалександровка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

Также в Генштабе сообщают информацию о других зонах боевых действий:

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов.

В общем, враг нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники противника. - информирует Генштаб.

Напомним,

Россияне оживили штурмовые действия на Авдеевском направлениив. Там в течение суток наши защитники отбили 26 атак оккупантов.