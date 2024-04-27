В Донецкой области из-за российских атак травмированы три человека - ОВА

Из-за атак россиян Донецкой области за прошедшие сутки травмированы три человека. Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. О ситуации в регионе сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 26 апреля россияне ранили 3 жителей Донецкой области: 2 в Галициновке и 1 в Ильиновке. - написал Филашкин.

Детали

По данным главы ОВА в Марьинской громаде поврежден дом в Зоряном, обстреляны Красногоровка и Константиновка. В Новогродовской громаде 2 человека ранены в Галициновке, повреждены 4 дома в Новожеланном. В Кураховской громаде под огнем Курахово, Островское, Острое и Берестки.

В Ильиновке, Краматорского района, также был ранен человек, и повреждены 5 объектов. На Константиновку враг сбросил управляемую авиабомбу. В Лиманской громаде обстреляны Ямполовка и Терны.

В Торецкой громаде частично уничтожен дом в Северном. В Часовоярской громаде повреждены еще 6 частных домов и 3 многоэтажки.

Филашкин также добавил, что с линии фронта удалось эвакуировать еще 240 человек, в том числе 39 детей.

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