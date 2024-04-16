В Луганской области оккупанты заставляют проходить медосмотр при военкомате для трудоустройства, на фронте горячее всего в районе Белогоровки - ОВА

В Луганской области самым горячим участком фронта остается Белогоровка. На оккупированных территориях в Северодонецке трудоустраивают только после медосмотра при военкомате. Об этом сообщил во вторник начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, пишет УНН.

Самым горячим участком фронта в нашей зоне ответственности остается Белогоровка. Именно там в последние дни враг оказывает наибольшее давление. Возобновились атаки россиян и в сторону Тернов, что южнее Невского. Это село обстреляно из всех имеющихся видов вооружения. Макеевка - из артиллерии и минометов. В районе обоих населенных пунктов пытались выполнить задание БПЛА захватчиков - отметил Лысогор.

Он сообщил, что вчера жителям Новолюбовки и Невского Краснореченской военной администрацией завезены материалы, с помощью которых они смогут восстановить поврежденные кровли домов.

По данным главы ОВА, на оккупированных территориях, чтобы устроиться на любую работу в оккупированном Северодонецке, мужчины должны пройти медицинский осмотр при военкомате. "Независимо от того, стали они на воинский учет раньше или нет. Их успокаивают, будто просто создается соответствующий реестр. Дальше - ожидание", - отметил он.

В оккупированном Северодонецке Луганской области россияне заставляют охватить военным учетом 100% мужчин - ОВА