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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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10 апреля 2024, 15:37  •  373686 просмотра

В Луганской области оккупанты заставляют проходить медосмотр при военкомате для трудоустройства, на фронте горячее всего в районе Белогоровки - ОВА

В Луганской области самой горячей точкой на линии фронта остается Белогоровка, где российские войска оказывают интенсивное давление, а в оккупированном Северодонецке мужчины обязаны проходить медицинский осмотр в военном комиссариате перед тем, как устроиться на работу.

Война •   •  3553 просмотра
В Луганской области оккупанты заставляют проходить медосмотр при военкомате для трудоустройства, на фронте горячее всего в районе Белогоровки - ОВА

Над Уманщиной в Черкасской области ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА

Во время ночной воздушной тревоги над Уманским районом Черкасской области украинские ПВО сбили вражеский беспилотник "Шахед", жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  4381 просмотра
Над Уманщиной в Черкасской области ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА

Шольц в Пекине обсудит с Си Цзиньпином "справедливый мир" в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего официального визита в Китай заявил, что обсудит с президентом Си Цзиньпином возможность содействия "справедливому миру" в Украине.

Война •   •  8798 просмотра
Шольц в Пекине обсудит с Си Цзиньпином "справедливый мир" в Украине

В Тбилиси на митинге против закона "об иноагентах" задержали 14 человек, один правоохранитель пострадал

В Тбилиси во время митинга против предложенного грузинским парламентом закона об "иностранных агентах" были задержаны 14 человек, а один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.

Новости Мира •   •  7659 просмотра
В Тбилиси на митинге против закона "об иноагентах" задержали 14 человек, один правоохранитель пострадал

На левобережье Херсонской области враг совершил 5 штурмов позиций Сил обороны - Гуменюк

За минувшие сутки российские войска 5 раз штурмовали украинские позиции на левобережье в Херсонской области, но не имели успеха, в то время как Украина продолжает укреплять свой плацдарм и уничтожила 4 вражеских беспилотника "Шахед" на юге.

Война •   •  8620 просмотра
На левобережье Херсонской области враг совершил 5 штурмов позиций Сил обороны - Гуменюк

Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

Бойцы подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины обнаружили и обезвредили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на передовой 14 апреля 2024 года, когда российские войска противовоздушной обороны праздновали свой профессиональный праздник.

Война •   •  7843 просмотра
Разведчики обнаружили и обезвредили российский ЗРК "Стрела-10"

Курс валют на 16 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5737 UAH/USD, девальвировав ее на 18 копеек.

Экономика •   •  8556 просмотра
Курс валют на 16 апреля: доллар вырос на 18 копеек

Смертельное ДТП на Житомирщине: дело нардепа Николаенко направили в суд

Дело народного депутата Украины Андрея Николаенко о смертельном ДТП в Житомирской области, где он на скорости сбил насмерть 18-летнего пешехода, передано в суд.

Криминал и ЧП •   •  7931 просмотра
Смертельное ДТП на Житомирщине: дело нардепа Николаенко направили в суд

В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

Спикер Государственного департамента США заявил, что США выделили миллиарды долларов на предоставление Украине систем противовоздушной обороны и наступательных вооружений с первого дня российского вторжения.

Война •   •  16737 просмотра
В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк

Ситуация на юге Украины остается напряженной: враг продолжает терроризировать, обстреливая энергетические объекты и пытаясь обнаружить украинские средства противовоздушной обороны.

Война •   •  13624 просмотра
Ситуация на юге остается напряженной, враг не прекращает террор, в том числе и на энергообъекты - Гуменюк