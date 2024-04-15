В оккупированном Северодонецке Луганской области россияне заставляют охватить военным учетом 100% мужчин - ОВА

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области россияне охватывают военным учетом всех мужчин. Города на оккупированных территориях Луганщины захлебываются в мусоре. Об этом рассказал в понедельник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Захватчики охватывают стопроцентным военным учетом всех мужчин в Северодонецке. Процедура обязательна даже для тех, кому во время этой волны мобилизации ничего не грозит. До них очередь дойдет позже. Возможно, они еще этого не понимают - написал Лысогор в Facebook.

Также глава ОВА рассказал, что города на оккупированной Луганщине захлебываются в мусоре. В октябре оккупационные администрации городов и районов так называемой "лнр" отчитались о получении 1 674 контейнеров для мусора, 233 бункеров, 43 единиц спецтехники. Говорили, что самостоятельно они закупить это не были способны.

"Впрочем, уже через несколько недель местное население начало жаловаться, что не видит переданного на улицах населенных пунктов. Каждый следующий месяц ситуация только ухудшается. Города утопают в мусоре, который не забирают регулярно. Даже в Луганске. Никаких положительных изменений не произошло", - отметил Лысогор.

Дополнение

Относительно ситуации с безопасностью на Луганщине, то, по словам Лысогора, за прошедшие сутки враг обстрелял прифронтовое Невское. Открывал огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. На окраине села прозвучало семь взрывов. Пострадавших и новых разрушений нет. Также под огнем врага оказалась Макеевка.

Авиационные удары россияне нанесли по Белогоровке и Серебрянскому лесу.

Атаковали захватчики вновь в сторону Белогоровки. На Лиманском и Купянском направлениях в эти сутки боевых столкновений не зафиксировано, сообщил глава Луганщины.

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