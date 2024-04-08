На Луганщине оккупанты в Рубежном заставляют раз в месяц появляться в военкомате - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  187427 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  186935 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  180996 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151871 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109564 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127572 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118911 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120796 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  394084 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  393700 просмотра

На Луганщине оккупанты в Рубежном заставляют раз в месяц появляться в военкомате - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют ежемесячно являться в военный комиссариат, в "народной милиции лнр" увеличился уровень самоубийств, а освобожденная Макеевка и Невское находятся под российскими обстрелами.

Война •   •  5036 просмотра
На Луганщине оккупанты в Рубежном заставляют раз в месяц появляться в военкомате - ОВА

Во время чемпионата по Муэй Тай Unity Foundation объявила о передаче ГУР МОУ беспилотного комплекса SHARK

Во время чемпионата по Муэй Тай Unity Foundation объявила о передаче ГУР МОУ беспилотного комплекса SHARK.

Общество •   •  5413 просмотра
Во время чемпионата по Муэй Тай Unity Foundation объявила о передаче ГУР МОУ беспилотного комплекса SHARK

россияне на оккупированных территориях эксплуатируют труд лиц с ограниченными возможностями - Центр сопротивления

россияне на оккупированных территориях Украины эксплуатируют людей с инвалидностью, заставляя их работать сверхурочно без согласия и надлежащей компенсации, нарушая их основополагающие права.

Война •   •  5475 просмотра
россияне на оккупированных территориях эксплуатируют труд лиц с ограниченными возможностями - Центр сопротивления

Черниговскую и Сумскую области враг обстрелял 45 раз, в том числе Новгород-Северскую громаду с самолета - ОК "Север"

Российские оккупанты 45 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив 2 мирных жителей.

Война •   •  5646 просмотра
Черниговскую и Сумскую области враг обстрелял 45 раз, в том числе Новгород-Северскую громаду с самолета - ОК "Север"

Курс валют на 8 апреля: гривна укрепилась на 18 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,8437 UAH/USD, укрепив гривну на 18 копеек.

Экономика •   •  6420 просмотра
Курс валют на 8 апреля: гривна укрепилась на 18 копеек

На Николаевщине обломки сбитого "шахеда" повредили ЛЭП: полностью обесточены 14 населенных пунктов

В Николаевской области ночью были сбиты два вражеских "шахеда", обломки которых повредили линии электропередач. Полностью обесточены 14 населенных пунктов области.

Общество •   •  7934 просмотра
На Николаевщине обломки сбитого "шахеда" повредили ЛЭП: полностью обесточены 14 населенных пунктов

Армия рф ночью обстреляла из минометов одну из общин Сумщины

Российские войска ночью обстреляли из минометов Шалыгинскую громаду Сумской области, вызвав 10 взрывов.

Война •   •  9781 просмотра
Армия рф ночью обстреляла из минометов одну из общин Сумщины

россияне попали в объект критической инфраструктуры, ТЦ в Херсонской области, есть раненые - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 6 частных домов, объект критической инфраструктуры, торговый центр, заведение общественного питания, парикмахерскую, хозяйственные постройки, гараж и частный автомобиль, ранив 3 человек.

Война •   •  10150 просмотра
россияне попали в объект критической инфраструктуры, ТЦ в Херсонской области, есть раненые - ОВА

В Скадовске прогремел взрыв - СМИ

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.

Война •   •  13654 просмотра
В Скадовске прогремел взрыв - СМИ

Оккупанты убили еще одного жителя Донетчины, одного ранили

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области один местный житель погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  13619 просмотра
Оккупанты убили еще одного жителя Донетчины, одного ранили