На Луганщине оккупанты в Рубежном заставляют раз в месяц появляться в военкомате - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют раз в месяц появляться в военкомате, в "народной милиции лнр" повышенный уровень самоубийств, сообщили в понедельник в Луганской ОГА, пишет УНН.

Детали

"В Рубежном сотрудники военкомата облегчили себе работу. Обязали лиц мужского пола добровольно являться ежемесячно. Отсутствие свежей отметки при проверке документов на улице или дома - еще один повод мобилизовать", - сообщили в ОВА в Facebook.

Также отмечается, что "в рядах так называемой "народной милиции лнр" резко увеличился уровень случаев суицида". "На эту проблему захватчики долгое время не обращали внимания, пока процент самоубийств не достиг угрожающей отметки. Местные психологи в психике оккупантов не разобрались. Теперь ждут российских", - указали в ОВА.

При этом, как сообщается, освобожденная Макеевка и Невское - под прицелом россиян.

"Очередные попытки противника продвинуться остановили наши защитники Белогоровки. Враг там давит постоянно. Как и вблизи Тернов. Более спокойно сутки прошли на Купянском направлении фронта. Наша освобожденная Макеевка попала под огонь минометов и артиллерии. По Невскому россиянами осуществлены артобстрелы", - сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.

В Луганской области оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации - ОВА