В Луганской области оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации - ОВА

В Луганской области российские оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации, мужчин от 18 до 30 лет в военкоматы на оккупированных территориях собираются доставлять силой, а принудительную паспортизацию захватчики требуют завершить до 2026 года, сообщили в субботу в Луганской ОВА, пишет УНН.

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"Весеннюю волну принудительной мобилизации в так называемой "лнр" начали с призыва лиц мужского пола 1994-2006 годов рождения", - говорится в сообщении ОВА в Facebook.

В ОВА указывают, что тех, кому в прошлом или текущем году исполнилось 18 лет, найдут быстро, потому что личные данные молодежи оккупанты собирали в течение этих двух лет, в частности, через учебные заведения. Их местонахождение известно.

"Также министерство внутренних дел "лнр" получило приказ принимать все необходимые меры по установлению фактического местонахождения граждан, которые не появляются в военкоматы, и их доставке силой", - отметили в ОВА.

"Принудительная кампания продлится в течение апреля-июля. Соответствующий указ подписан оккупационными властями региона", - сообщили в ОВА.

Также указано, что "в кремле в очередной раз отметили проведение полной паспортизации населения на оккупированных территориях". "По словам захватчиков, ее уже "завершали" по меньшей мере дважды. Но когда понадобилась повышенная явка для перевыборов президента рф, проблема проявилась вновь. Поэтому и позволили голосовать без документов российского образца, а кое-где - и вообще без документов. Следующий дедлайн для полной принудительной паспортизации - 2026 год", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, оккупанты продолжают штурмы Белогоровки.

"Белогоровку россияне штурмовали и днем, и ночью. Там враг имеет преимущество в воздухе. Все его наземные попытки отбиты. Также авиационный удар нанесен по Новоегоровке. Под артиллерийское давление за прошедшие сутки попали Невское, Белогоровка и территория Серебрянского леса", - отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, комментируя ситуацию с безопасностью в регионе.

На Луганщине оккупанты готовят угледобывающие предприятия к ликвидации, горняков мотивируют идти в армию рф - Лысогор