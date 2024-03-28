На Луганщине оккупанты готовят угледобывающие предприятия к ликвидации, горняков мотивируют идти в армию рф - Лысогор

Власть так называемой "ЛНР" передает инвесторам из России угледобывающие предприятия, в отношении работников заявляют о гарантиях рабочих мест и одновременно переводят в управление реструктуризации шахт. В то же время горняков, по поводу очередной волны мобилизации, мотивируют идти в армию рф, будто с "сохранением рабочего места". Об этом пишет начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Инвесторы из России, которым оккупационная власть так называемой "лнр" при отсутствии торгов передает угледобывающие предприятия, готовят их к ликвидации. Заявляют, что гарантируют горнякам рабочие места, и одновременно переводят их в главное управление реструктуризации шахт. - говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд оплаты труда для работников угледобывающих предприятий еще не утвержден. Вместе с тем, как передает Луганская ОГА, с работниками предприятий оккупанты проводят беседы по поводу очередной волны мобилизации - людей мотивируют идти в армию с сохранением рабочего места, впрочем будет ли работать потом предприятие, неизвестно.

Относительно военных действий, начальник областной военной администрации Артем Лысогор сообщает следующее.

Враг за прошедшие сутки открыл огонь по Макеевке, где еще остаются живые. Также по сообщению Лысогора, в очередной раз атакованы украинские позиции в Белогоровке, - прорвать украинскую оборону противнику не удалось.

На Купянском направлении, согласно сообщению, оккупанты наступательных действий не проводили.

Напомним,

На оккупированной россиянами части Луганской области новые признаки принудительной мобилизации, в частности в Сорокино и Молодогвардейске массово раздают повестки. В учебных заведениях в так называемой "лнр" проводят уроки пропаганды, в одной из школ так называемой "лнр" уроки пропаганды слушают находясь на коленях, пишет начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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