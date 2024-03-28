Одесскую область утром россияне атаковали ракетой из авиации, она уничтожена над морем - Силы обороны Юга

Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

28 марта российские войска совершили многочисленные атаки по всей Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и детский сад, что привело к многочисленным ранениям и гибели по меньшей мере двух гражданских лиц, в том числе 12-летнего ребенка.