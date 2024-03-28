Одесская область подверглась атакам рф: ночью враг направил ракеты и "шахеды", утром - нанес ракетные удары

Одесская область ночью и утром подверглась атакам российских войск. Ночью россияне направили ракеты, которые потеряли боевую способность в акватории моря, а позже - дроны, два "шахеда" уничтожены. Утром враг нанес ракетные удары. Об этом сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

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"Ночью и утром враг снова атаковал Одесскую область", - отметил Кипер в Telegram.

По его словам, в начале ночи с самолетов Ту-22М3, которые вышли на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, "россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга нашего региона, а позже с самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении". "Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря", - указал он.

"Затем, около 3 часов ночи, враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. 2 "шахеда" уничтожили наши силы ПВО. К счастью, люди не пострадали", - сообщил Кипер.

"Утром враг нанес ракетные удары. Предварительно - без пострадавших. Информация будет дополняться", - отметил он.

"Очень прошу: берегите себя и оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги!" - подчеркнул Кипер.

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