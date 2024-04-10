На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения на передовой. В общем враг нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 149 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб. передает УНН.

Детали

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное где враг, 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино на Запорожье.

На Херсонском направлении враг совершил безуспешную атаку позиций наших войск.

Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага