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На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб
Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой
Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, во время которых противник нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, а также 149 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 450 080 человек личного состава и 7132 танка.
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы
Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников "шахед" и две ракеты Х-59.
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 17 авиационных ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, военная техника и зенитно-ракетные комплексы.
Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой
Байден резко раскритиковал действия Израиля в Газе и подход Нетаньяху, назвав ошибкой и неприемлемым то, что автомобили волонтерской помощи были атакованы беспилотниками, и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доступ к продовольствию и медикаментам.
Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ
Ллойд Остин, глава Пентагона, выступил против атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, посоветовав Украине сосредоточиться на ударах, которые имеют непосредственное влияние на войну.
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение
В Черновцах уличные фонари и другое наружное освещение будут выключать с полуночи до 4 утра во время комендантского часа, начиная с 15 апреля, чтобы сэкономить средства из городского бюджета из-за российских атак на энергетический сектор Украины.
Всемирный день ягуара, Международный день булавки, День братьев и сестер. Что еще можно отметить 10 апреля
Сегодня, 10 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня ягуара. По оценкам ученых, сейчас в дикой природе насчитывается не более 150 тысяч особей ягуаров.
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе, Украина, произошел взрыв, вызвавший воздушную тревогу в регионе после того, как, по сообщениям, ракета была выпущена из Черного моря в сторону Одессы.
Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ
Швейцария планирует отказаться от нейтралитета и сотрудничать с союзниками по НАТО в случае российской агрессии для обеспечения своей обороны, приостановив нейтралитет и организовав совместную оборону с партнерами в случае нападения.