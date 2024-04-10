Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  105919 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  108581 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  108930 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  105727 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  112636 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  109828 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137738 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129440 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  166056 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130613 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  426833 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  493382 просмотра

Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 450 080 человек личного состава и 7132 танка.

Война •   •  6311 просмотра
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы

Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников "шахед" и две ракеты Х-59.

Война •   •  8010 просмотра
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы

Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 17 авиационных ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, военная техника и зенитно-ракетные комплексы.

Война •   •  10326 просмотра
Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб

Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой

Байден резко раскритиковал действия Израиля в Газе и подход Нетаньяху, назвав ошибкой и неприемлемым то, что автомобили волонтерской помощи были атакованы беспилотниками, и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доступ к продовольствию и медикаментам.

Война •   •  14372 просмотра
Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой

Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

Ллойд Остин, глава Пентагона, выступил против атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, посоветовав Украине сосредоточиться на ударах, которые имеют непосредственное влияние на войну.

Война •   •  20722 просмотра
Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

В Черновцах уличные фонари и другое наружное освещение будут выключать с полуночи до 4 утра во время комендантского часа, начиная с 15 апреля, чтобы сэкономить средства из городского бюджета из-за российских атак на энергетический сектор Украины.

Общество •   •  19313 просмотра
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

Всемирный день ягуара, Международный день булавки, День братьев и сестер. Что еще можно отметить 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня ягуара. По оценкам ученых, сейчас в дикой природе насчитывается не более 150 тысяч особей ягуаров.

УНН Lite •   •  18002 просмотра
Всемирный день ягуара, Международный день булавки, День братьев и сестер. Что еще можно отметить 10 апреля

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе, Украина, произошел взрыв, вызвавший воздушную тревогу в регионе после того, как, по сообщениям, ракета была выпущена из Черного моря в сторону Одессы.

Война •   •  21143 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

Швейцария планирует отказаться от нейтралитета и сотрудничать с союзниками по НАТО в случае российской агрессии для обеспечения своей обороны, приостановив нейтралитет и организовав совместную оборону с партнерами в случае нападения.

Война •   •  24144 просмотра
Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине

Зеленский раскритиковал "примитивный" мирный план Трампа по передаче украинских территорий России, заявив, что переговоры с Путиным сомнительны, а на кону стоят человеческие жизни.

Война •   •  24907 просмотра
Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине