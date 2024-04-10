Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 450 080 человек, 7132 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 450 080 (+830) человек,

танков - 7132 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 13667 (+47) ед,

артиллерийских систем - 11404 (+18) ед,

РСЗО - 1040 (+1) ед,

средства ППО - 753 (+0) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9070 (+37),

крылатые ракеты - 2067 (+2),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15248 (+67) ед,

специальная техника - 1876 (+8).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и два удара - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Силы обороны нанесли 17 авиаударов по оккупантам - Генштаб