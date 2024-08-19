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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4878 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 3954 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161190 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139346 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142083 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136366 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136129 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196737 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4926 перегляди

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Генштаб: 145 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

На фронті відбулося 145 бойових зіткнень, майже третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог завдав 79 авіаударів та понад 4600 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.

Війна • 19 серпня, 05:43 • 54574 перегляди

110 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку

За добу відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 33 бої. ЗСУ відбили більшість атак, знищивши значну кількість техніки та живої сили противника.

Війна • 18 серпня, 22:58 • 62892 перегляди

За добу рф завдала 4 ракетних удари, 37 авіаударів, 376 атак безпілотників-камікадзе

Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, під час яких російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 37 авіаційних ударів із застосуванням 47 безпілотників та 376 ударів безпілотниками-камікадзе по українських позиціях.

Війна • 22 травня, 20:30 • 71586 перегляди

На фронті за добу відбулося 94 бойові зіткнення – Генштаб

Українські військовослужбовці стійко захищають свою рідну землю, рішуче відбивши 94 атаки противника і контратакуючи на окремих ділянках, покращуючи свої тактичні позиції, незважаючи на перевагу російських окупантів в живій силі і техніці.

Війна • 21 травня, 20:17 • 49352 перегляди

За добу 103 бойових зіткнення, ворог здійснив 100 авіаційних ударів та понад 50 обстрілів – Генштаб

За минулу добу відбулося 103 бойових зіткнення, противник здійснив 100 авіаударів та понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а українські війська завдали ударів по 13 місцях зосередження живої сили противника та 7 об'єктах, у тому числі радіолокаційних станціях та системах протиповітряної оборони.

Війна • 5 травня, 16:56 • 68155 перегляди

За добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, українські воїни відбили 28 атак на авдіївському напрямку - Генштаб

Протягом доби на лінії фронту зафіксовано 97 бойових зіткнень. Українські військові відбили 28 обстрілів на Авдіївському напрямку, 14 - на Бахмутському, 7 - на Лиманському та 6 - на Куп'янському напрямках.

Війна • 3 травня, 17:01 • 43409 перегляди

На фронті відбулося 134 бойових зіткнення – Генштаб

За минулу добу відбулося 134 бойових зіткнення на різних ділянках фронту, противник завдав численних ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по українських позиціях та населених пунктах.

Війна • 3 травня, 04:52 • 43849 перегляди

Українські воїни витримали та відбили 100 штурмів росіян, найбільше на Авдіївському напрямку - Генштаб

У середу на українському фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, найінтенсивніше - на Авдіївському напрямку, де українські захисники відбили 33 обстріли. Також росіяни пожвавили наступальні дії на Куп'янському напрямку, там у середу відбулось 11 бойоивх зіткнень..

Війна • 1 травня, 19:01 • 38545 перегляди

армійці рф активно наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках - Генштаб

У вівторок українські захисники витримали 96 бойових зіткнень проти російських атак на кількох фронтах, відбиваючи наступи на семи напрямках.

Війна • 30 квітня, 17:09 • 48926 перегляди

На фронті 131 бойове зіткнення за добу, ЗСУ відбили 55 ворожих атак на Авдіївському напрямку - Генштаб

За минулу добу на лінії фронту відбулося 131 бойове зіткнення, ворог здійснив численні обстріли на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках, але українські війська відбили ці атаки та завдали втрат окупаційним військам.

Війна • 29 квітня, 04:03 • 36432 перегляди

Під Авдіївкою Сили оборони відбили 40 атак ворога - Генштаб

Під Авдіївкою українські захисники відбили 40 ворожих атак, бойові зіткнення велися на кількох ділянках фронту.

Війна • 28 квітня, 16:29 • 44500 перегляди

Cирський: ситуація на фронті загострилась. Ворог має тактичні успіхи на деяких напрямках

На сході України тривають запеклі бої: ворог задіяв до чотирьох бригад на Покровському та Курахівському напрямках, намагаючись просунутися на захід від Авдіївки та Мар'їнки в напрямку Покровська та Курахового.

Війна • 28 квітня, 12:49 • 79985 перегляди

На Донеччині через російські атаки травмовані три людини - ОВА

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів поранення отримали троє людей, а також 16 випадків обстрілів населених пунктів.

Війна • 27 квітня, 07:20 • 39585 перегляди

На фронті відбулося 94 бойових зіткнення – Генштаб

За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 94 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 12 ракетних ударів, 76 авіаударів та 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Війна • 27 квітня, 04:45 • 59009 перегляди

На фронті відбулося 114 бойових зіткнень – Генштаб

За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 114 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 4 ракетних удари, 75 авіаударів та 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Війна • 26 квітня, 04:29 • 110914 перегляди

росіяни активно штурмують на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках - Генштаб

У понеділок відбулося 62 бойових зіткнення, більшість обстрілів українські війська відбили на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, при цьому противник завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, а також 100 разів застосував реактивні системи залпового вогню.

Війна • 22 квітня, 17:17 • 32016 перегляди

За добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 15 ракетних та 63 авіаційних ударів, а також здійснив 109 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 21 квітня, 04:36 • 40122 перегляди

ЗСУ відбили понад 50 атак російської армії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках – Генштаб

Збройні сили України відбили понад 50 обстрілів з боку російсько-терористичних військ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, загалом за добу зафіксовано 91 бойове зіткнення, при цьому противник завдав 14 ракетних та 48 авіаційних ударів.

Війна • 20 квітня, 17:02 • 52950 перегляди

На фронті відбулося 102 бойові зіткнення – Генштаб

За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 102 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 29 ракетних ударів, 67 авіаційних ударів та 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Війна • 20 квітня, 04:40 • 36961 перегляди

Росіяни активізувались на Авдіївському напрямку: за добу відбито 26 атак - Генштаб ЗСУ

Російсько-терористичні війська активізували штурмові дії на Авдіївському напрямку - за минулу добу українські захисники відбили 26 атак з боку окупантів на зазначеному напрямку. Усього впродовж п'ятниці окупанти атакували 79 разів.

Війна • 19 квітня, 16:48 • 37837 перегляди

В окупованому Лисичанську військовий рф вбив двох місцевих цивільних - ОДА

В окупованому Лисичанську російський солдат з підрозділу "шторм зет" вбив двох місцевих мешканців, а молодь з так званої "Луганської народної республіки" на державному рівні навчають поширювати російську пропаганду.

Війна • 18 квітня, 07:11 • 26037 перегляди

За добу рф завдала 2 ракетних ударів, 64 авіаційних атак, 75 залпових обстрілів

За минулу добу рф завдала 2 ракетних удари, 64 авіаудари та 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних областях, включаючи Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську та інші.

Війна • 17 квітня, 04:16 • 33980 перегляди

На Луганщині окупанти змушують проходити медогляд при військкоматі для працевлаштування, на фронті найгарячіше у районі Білогорівки - ОВА

У Луганській області найгарячішою точкою на лінії фронту залишається Білогорівка, де російські війська чинять інтенсивний тиск, а в окупованому Сєвєродонецьку чоловіки зобов'язані проходити медичний огляд у військовому комісаріаті перед тим, як влаштуватися на роботу.

Війна • 16 квітня, 06:58 • 23343 перегляди

На Бахмутському та Новопавлівському напрямках тривають запеклі бої - Генштаб

87 бойових зіткнень відбулося в Україні у понеділок, найінтенсивніші бої велися на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, де українські війська відбили численні російські атаки, незважаючи на активні наступальні дії окупантів під прикриттям авіації.

Війна • 15 квітня, 16:55 • 24106 перегляди

На фронті за добу 53 бойових зіткнення, на Донеччині росіяни атакують за підтримки авіації - Генштаб

За минулу добу противник завдав 53 ракетних та 84 авіаційних ударів, 61 раз застосував реактивні системи залпового вогню. Також за добу на фронті зафіксували 53 бойових зіткнення. Найбільше атак ворог провів Бахмутському напрямку та Новопавлівському напрямках.

Війна • 11 квітня, 17:02 • 48363 перегляди

Генштаб: 47 бойових зіткнень за добу, найбільше на Бахмутському та Новопавлівському напрямках

За минулу добу на українському фронті відбулося 47 бойових зіткнень, при цьому бойовики наступали на шести напрямках, найактивніше - на Бахмутському та Новопавлівському.

Війна • 10 квітня, 17:30 • 36222 перегляди

На фронті відбулося 83 бойові зіткнення – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 83 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, а також 149 разів обстріляв українські позиції та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 10 квітня, 05:05 • 32664 перегляди

росіяни за підтримки авіації проводять атаки на Новопавлівському та Бахмутському напрямках - Генштаб

За минулу добу противник провів атак обстрілів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагаючись за підтримки авіації прорвати українську лінію оборони, але українські війська відбили численні атаки та завдали втрат російським військам та техніці.

Війна • 9 квітня, 17:09 • 85636 перегляди

На фронті відбулося 56 бойових зіткнень – Генштаб

За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 4 ракетних удари, 97 авіаційних ударів та 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Війна • 9 квітня, 04:34 • 30267 перегляди

На Луганщині окупанти в Рубіжному змушують раз на місяць з'являтися у військкоматі - ОВА

На окупованих територіях Луганської області чоловіків у Рубіжному змушують щомісяця з'являтися до військового комісаріату, у "народній міліції лнр" збільшився рівень самогубств, а звільнена Макіївка та Невське перебувають під російськими обстрілами.

Війна • 8 квітня, 06:40 • 36383 перегляди