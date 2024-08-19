На фронті відбулося 145 бойових зіткнень, майже третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог завдав 79 авіаударів та понад 4600 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.
За добу відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 33 бої. ЗСУ відбили більшість атак, знищивши значну кількість техніки та живої сили противника.
Від початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, під час яких російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 37 авіаційних ударів із застосуванням 47 безпілотників та 376 ударів безпілотниками-камікадзе по українських позиціях.
Українські військовослужбовці стійко захищають свою рідну землю, рішуче відбивши 94 атаки противника і контратакуючи на окремих ділянках, покращуючи свої тактичні позиції, незважаючи на перевагу російських окупантів в живій силі і техніці.
За минулу добу відбулося 103 бойових зіткнення, противник здійснив 100 авіаударів та понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а українські війська завдали ударів по 13 місцях зосередження живої сили противника та 7 об'єктах, у тому числі радіолокаційних станціях та системах протиповітряної оборони.
Протягом доби на лінії фронту зафіксовано 97 бойових зіткнень. Українські військові відбили 28 обстрілів на Авдіївському напрямку, 14 - на Бахмутському, 7 - на Лиманському та 6 - на Куп'янському напрямках.
За минулу добу відбулося 134 бойових зіткнення на різних ділянках фронту, противник завдав численних ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по українських позиціях та населених пунктах.
У середу на українському фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, найінтенсивніше - на Авдіївському напрямку, де українські захисники відбили 33 обстріли. Також росіяни пожвавили наступальні дії на Куп'янському напрямку, там у середу відбулось 11 бойоивх зіткнень..
У вівторок українські захисники витримали 96 бойових зіткнень проти російських атак на кількох фронтах, відбиваючи наступи на семи напрямках.
За минулу добу на лінії фронту відбулося 131 бойове зіткнення, ворог здійснив численні обстріли на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках, але українські війська відбили ці атаки та завдали втрат окупаційним військам.
Під Авдіївкою українські захисники відбили 40 ворожих атак, бойові зіткнення велися на кількох ділянках фронту.
На сході України тривають запеклі бої: ворог задіяв до чотирьох бригад на Покровському та Курахівському напрямках, намагаючись просунутися на захід від Авдіївки та Мар'їнки в напрямку Покровська та Курахового.
У Донецькій області внаслідок російських обстрілів поранення отримали троє людей, а також 16 випадків обстрілів населених пунктів.
За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 94 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 12 ракетних ударів, 76 авіаударів та 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 114 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 4 ракетних удари, 75 авіаударів та 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
У понеділок відбулося 62 бойових зіткнення, більшість обстрілів українські війська відбили на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, при цьому противник завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, а також 100 разів застосував реактивні системи залпового вогню.
За минулу добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 15 ракетних та 63 авіаційних ударів, а також здійснив 109 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.
Збройні сили України відбили понад 50 обстрілів з боку російсько-терористичних військ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, загалом за добу зафіксовано 91 бойове зіткнення, при цьому противник завдав 14 ракетних та 48 авіаційних ударів.
За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 102 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 29 ракетних ударів, 67 авіаційних ударів та 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
Російсько-терористичні війська активізували штурмові дії на Авдіївському напрямку - за минулу добу українські захисники відбили 26 атак з боку окупантів на зазначеному напрямку. Усього впродовж п'ятниці окупанти атакували 79 разів.
В окупованому Лисичанську російський солдат з підрозділу "шторм зет" вбив двох місцевих мешканців, а молодь з так званої "Луганської народної республіки" на державному рівні навчають поширювати російську пропаганду.
За минулу добу рф завдала 2 ракетних удари, 64 авіаудари та 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних областях, включаючи Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську та інші.
У Луганській області найгарячішою точкою на лінії фронту залишається Білогорівка, де російські війська чинять інтенсивний тиск, а в окупованому Сєвєродонецьку чоловіки зобов'язані проходити медичний огляд у військовому комісаріаті перед тим, як влаштуватися на роботу.
87 бойових зіткнень відбулося в Україні у понеділок, найінтенсивніші бої велися на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, де українські війська відбили численні російські атаки, незважаючи на активні наступальні дії окупантів під прикриттям авіації.
За минулу добу противник завдав 53 ракетних та 84 авіаційних ударів, 61 раз застосував реактивні системи залпового вогню. Також за добу на фронті зафіксували 53 бойових зіткнення. Найбільше атак ворог провів Бахмутському напрямку та Новопавлівському напрямках.
За минулу добу на українському фронті відбулося 47 бойових зіткнень, при цьому бойовики наступали на шести напрямках, найактивніше - на Бахмутському та Новопавлівському.
За минулу добу на фронті відбулося 83 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, а також 149 разів обстріляв українські позиції та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.
За минулу добу противник провів атак обстрілів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагаючись за підтримки авіації прорвати українську лінію оборони, але українські війська відбили численні атаки та завдали втрат російським військам та техніці.
За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 4 ракетних удари, 97 авіаційних ударів та 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
На окупованих територіях Луганської області чоловіків у Рубіжному змушують щомісяця з'являтися до військового комісаріату, у "народній міліції лнр" збільшився рівень самогубств, а звільнена Макіївка та Невське перебувають під російськими обстрілами.