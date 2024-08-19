росіяни за підтримки авіації проводять атаки на Новопавлівському та Бахмутському напрямках - Генштаб

За минулу добу противник провів атак обстрілів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагаючись за підтримки авіації прорвати українську лінію оборони, але українські війська відбили численні атаки та завдали втрат російським військам та техніці.