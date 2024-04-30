армійці рф активно наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках - Генштаб

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Київ • УНН

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У вівторок українські захисники витримали 96 бойових зіткнень проти російських атак на кількох фронтах, відбиваючи наступи на семи напрямках

96 бойових зіткнень витримали українські захисники впродовж вівторка. Більша частина усіх атак росіян прийшлися по позиціях наших оборонців на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Протягом доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– підсумували у Генштабі ЗСУ.

Деталі

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 3 атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони витримали 16 ворожих штурмів  поблизу Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наші захисники дали відсіч ворогу 24 рази. Окупанти намагались за підтримки авіації пробити оборону ЗСУ в районі Білогорівки, що на Луганщині, а також поблизу Верхньокам’янського, Роздолівки, Спірного, Нового, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру, що на Донеччині.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ загарбників біля Георгіївки, Парасковіївки та Урожайного на Донеччині. Там впродовд вівторка вони відбили 10 ворожих штурмів.

На Оріхівському напрямку росіяни також під прикриттям авіації, двічі атакували позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, й двічі безуспішно йшов у наступ в районі населеного пункту Кринки, що в Херсонській області.

Додатково

Також відомо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по позиціям росіян. Ще одну позиції загарбників уразили бійці з підрозділів ракетних військ та артилерії.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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